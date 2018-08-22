Общество |

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) начнет процедуру коллективного спора об интересах и подаст руководству Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) требования не сокращать количество круглосуточных бригад скорой помощи в Латгале, Видземе и Земгале.

Как заявила заместитель председателя профсоюза Лига Бариня, статья 111-я Конституции гласит, что государство защищает здоровье человека и гарантирует каждому минимум медицинской помощи. Доступность и качество здравоохранения являются одной из основных функций государства, а неотложная медицинская помощь - неотъемлемое право человека.

Бариня подчеркнула, что реформы, проведенные руководством СНМП, привели к лавинообразному эффекту, в результате чего людям приходится дольше ждать оказания неотложной помощи, особенно в регионах.

"Это вызывает постоянные конфликты между медиками и пациентами, но медики понимают, что в настоящее время из-за сокращения количества круглосуточных бригад эффективного ее решения нет", - сказала представитель профсоюза.

Сокращение количества бригад и ликвидация полноценных ночных смен повлекла ненужные трудности и для сотрудников СНМП.

Например, после 22.00 многие работники скорой помощи не могут добраться до дома, потому что больше не курсирует общественный транспорт, и вынуждены ночевать на рабочем месте.

Эти вопросы ЛПРЗСУ уже обсуждал с руководством СНМП, но решение не найдено. По этой причине профсоюз принял решение начать процедуру коллективного спора об интересах.

Фото: flickr.com