В Риге мужчина камнями разбил почти все аппараты в игорном зале (12)

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Общество | 22 августа 2018 года, 16:59

Накануне в соцсети Facebook появилось видео, на котором запечатлен агрессивный посетитель игорного зала Fenikss в Риге.

На кадрах видеозаписи видно, как мужчина бил камнями автомат за автоматом, а на заднем плане слышны возгласы работницы заведения, которая призывает хулигана прекратить погром.

Инцидент произошел 14 августа около 00.05 в одном из игорных залов Риги, пишет KasJauns со ссылкой на Госполицию. Стражи порядка рассказали, что мужчина не только разбил много игровых аппаратов, но и выбил стекла из дверей и витрины.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс, однако виновный в случившемся не задержан. По словам полиции, также пока неизвестны мотивы дебошира.

Фото: pixabay.com

Комментарии 12
КАМА31 час назад
Походу проигрался в хлам...НО ЭТИ АПАРАТНЫЕ ДАВНО НАДО ВСЕ РАЗДОЛБАТЬ И НА СВАЛКУ..СКОЛЬКО ЖИЗНЕЙ ЗАГУБЛЕНО..А ХОЗЯЕВА В СЕЙМЕ..
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Вася1 час назад
Все началось с 90-ых когда автоматы стояли даже в пирожковой, во всех кафе и магазинах.
Сам тогда начал играть с лет 13 и тогда не везде гоняли детей. но многие дети играли.
Вот теперь дети эти выросли и теперь играют в сетевых игровых залах. У многих семьи разрушены а кто то руки на себя наложил.
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Анон1 час назад
В кратце о том до чего народ довели. Если бы все были такие же смелые, то давно бы навели порядок в стране и жили бы лучше, а так у нас страна терпил и воров.
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