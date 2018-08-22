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Накануне в соцсети Facebook появилось видео, на котором запечатлен агрессивный посетитель игорного зала Fenikss в Риге.

На кадрах видеозаписи видно, как мужчина бил камнями автомат за автоматом, а на заднем плане слышны возгласы работницы заведения, которая призывает хулигана прекратить погром.

Инцидент произошел 14 августа около 00.05 в одном из игорных залов Риги, пишет KasJauns со ссылкой на Госполицию. Стражи порядка рассказали, что мужчина не только разбил много игровых аппаратов, но и выбил стекла из дверей и витрины.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс, однако виновный в случившемся не задержан. По словам полиции, также пока неизвестны мотивы дебошира.

Фото: pixabay.com