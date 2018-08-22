В Риге мужчина камнями разбил почти все аппараты в игорном зале (12)
Общество | 22 августа 2018 года, 16:59
Накануне в соцсети Facebook появилось видео, на котором запечатлен агрессивный посетитель игорного зала Fenikss в Риге.
На кадрах видеозаписи видно, как мужчина бил камнями автомат за автоматом, а на заднем плане слышны возгласы работницы заведения, которая призывает хулигана прекратить погром.
Инцидент произошел 14 августа около 00.05 в одном из игорных залов Риги, пишет KasJauns со ссылкой на Госполицию. Стражи порядка рассказали, что мужчина не только разбил много игровых аппаратов, но и выбил стекла из дверей и витрины.
В связи с произошедшим начат уголовный процесс, однако виновный в случившемся не задержан. По словам полиции, также пока неизвестны мотивы дебошира.
Фото: pixabay.com
Сам тогда начал играть с лет 13 и тогда не везде гоняли детей. но многие дети играли.
Вот теперь дети эти выросли и теперь играют в сетевых игровых залах. У многих семьи разрушены а кто то руки на себя наложил.