В Пурвциемсе клиенты Sadales tīkls остались без электричества (1)
Общество | 22 августа 2018 года, 17:00
Во второй половине дня в Риге без электричества остались 1600 клиентов Sadales tīkls, сообщили в компании.
В 16:11 зарегистрирован технологический сбой в электросетях в районе улиц Пурвциема, Ницгалес, Марциенас и Калснавас.
Оперативные бригады Sadales tīkls немедленно приступили у устранению повреждений, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии потребителям.
Дополнено: в 16:39 подача электричества была возобновлена. Причиной сбоя послужило механическое повреждение в электросети.
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