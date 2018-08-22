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Во второй половине дня в Риге без электричества остались 1600 клиентов Sadales tīkls, сообщили в компании.

В 16:11 зарегистрирован технологический сбой в электросетях в районе улиц Пурвциема, Ницгалес, Марциенас и Калснавас.

Оперативные бригады Sadales tīkls немедленно приступили у устранению повреждений, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии потребителям.

Дополнено: в 16:39 подача электричества была возобновлена. Причиной сбоя послужило механическое повреждение в электросети.

Фото: pixabay.com