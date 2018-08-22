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В ночь на среду, 22 августа, Госполиция задержала туриста, который вломился в магазин в Саласпилсе и украл 22 бутылки с алкоголем, сообщили в правоохранительных органах.

В Госполиции указали, что мужчина выбил витрину магазина и стал складывать бутылки в рюкзак, перед тем как сработала сигнализация. Когда на место происшествия прибыли сотрудники Муниципальной полиции Стопиньского края и охранники, неизвестный уже сложил себе в сумку 21 бутылку спиртного и одну бутылку он засунул себе в карман.

Сотрудники полиции самоуправления доставили мужчину в участок. Выяснилось, что вор является иностранцем и не знает латышского, английского и русского языков. Он также не имел при себе удостоверения личности.

Личность мужчины удалось выяснить с помощью Международного бюро сотрудничества. Для иностранца был приглашен переводчик, который помог узнать, что мужчина родился в 1989 году и является жителем страны в Южной Европе.

Турист рассказал, что со своей родины он уехал на велосипеде, проехав через много государств. По его словам, в Польше у него украли паспорт. Однако, несмотря на это, он продолжил свою поездку, потому что хотел посмотреть, как живут латыши.

Расследование уже завершено, а дело полиция передала в прокуратуру для начала уголовного преследования.

Фото: Valsts policija