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Убытки латвийских фермеров от длительной засухи этим летом, согласно предварительным данным, составляют 359 млн евро. Об этом Минземледелия официально информировало Европейскую комиссию (ЕК).

В министерстве отметили, что точный размер ущерба станет известен осенью. Все страны Евросоюза должны до 30 августа предоставить EК информацию о ситуации в сельском хозяйстве и последствиях засухи.

В связи с длительной засухи весной и в начале лета развитие сельскохозяйственных культур задержалось на всей территории Латвии. Сена в этом году собрано на 54% меньше, чем в последние три года, при этом его качество хуже.

Поэтому дополнительные расходы на заготовление кормов для скота в этом году могут составить 100,5 млн евро, что на 80% больше, чем в предыдущие три года в среднем.