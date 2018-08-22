Названа сумма убытков, причиненных засухой латвийским фермерам (2)

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Общество | 22 августа 2018 года, 18:59

Убытки латвийских фермеров от длительной засухи этим летом, согласно предварительным данным, составляют 359 млн евро. Об этом Минземледелия официально информировало Европейскую комиссию (ЕК).

В министерстве отметили, что точный размер ущерба станет известен осенью. Все страны Евросоюза должны до 30 августа предоставить EК информацию о ситуации в сельском хозяйстве и последствиях засухи.

В связи с длительной засухи весной и в начале лета развитие сельскохозяйственных культур задержалось на всей территории Латвии. Сена в этом году собрано на 54% меньше, чем в последние три года, при этом его качество хуже.

Поэтому дополнительные расходы на заготовление кормов для скота в этом году могут составить 100,5 млн евро, что на 80% больше, чем в предыдущие три года в среднем.

Комментарии 2
Ой!1 час назад
Сумма-это фигня полная. А сколько же дойдёт до фермеров и крестьян? А вот это покрыто мраком (!).
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Latviešu Patriots1 час назад
Visa summa!
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