Названа сумма убытков, причиненных засухой латвийским фермерам (2)
Убытки латвийских фермеров от длительной засухи этим летом, согласно предварительным данным, составляют 359 млн евро. Об этом Минземледелия официально информировало Европейскую комиссию (ЕК).
В министерстве отметили, что точный размер ущерба станет известен осенью. Все страны Евросоюза должны до 30 августа предоставить EК информацию о ситуации в сельском хозяйстве и последствиях засухи.
В связи с длительной засухи весной и в начале лета развитие сельскохозяйственных культур задержалось на всей территории Латвии. Сена в этом году собрано на 54% меньше, чем в последние три года, при этом его качество хуже.
Поэтому дополнительные расходы на заготовление кормов для скота в этом году могут составить 100,5 млн евро, что на 80% больше, чем в предыдущие три года в среднем.