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Назревает конфликт между директором Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Лиене Ципуле и сотрудниками СНМП. Медиков не устраивают запланированные руководством реформы, предусматривающие сокращение количества бригад, которые дежурят круглосуточно. Об этом пишет Skaties.lv со ссылкой на телеканал TV3.

Тревогу бьют медики из Латгале, Земгале и Видземе, сообщает TV3. В Риге и в Курземе сотрудники СНМП не так сильно обеспокоены планами руководства службы.

Как указал глава Латвийского профсоюза работников медицины и социального ухода (ЛПРМСУ) Валдис Керис, прежде чем проводить реформы, стоит оценить последствия, которые она может за собой повлечь.

"К сожалению, во многих регионах это существенно увеличит риск для жителей не получить вовремя необходимую неотложную помощь. Также это затруднит условия работы для сотрудников службы", - отметил он.

По словам Кериса, профсоюз принял решение начать процедуру коллективного трудового спора, но если это ничего не решит, медики готовы провести акцию протеста.

Между тем руководство СНМП не согласно с упреками профсоюза, сообщила представитель службы Сармите Скуйиня. Однако, по ее словам, руководство "скорой" готово продолжать конструктивную дискуссию с медиками.

Скуйиня указала, что решение о создании дневных бригад основано на внимательной оценке данных о деятельности СНМП за последние четыре года. Служба проанализировала и интенсивность вызовов, и проведенное на них время, а также возможности бригады доехать до пациента и отвезти его в больницу.

Как сообщалось ранее, до конца года СНМП удвоит количество дневных бригад, сократив количество круглосуточных бригад.

Сейчас 18 из 188 бригад СНМП — дневные, остальные работают в круглосуточном режиме. После изменений число дневных бригад увеличится до 36.

Фото: flickr.com