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В одной из двух школ Саулкрастского края решили в последний момент не открывать десятые классы из-за нехватки учеников. Об этом пишет Skaties.lv со ссылкой на телеканал TV3.

Местное самоуправление пытается успокоить жителей тем, что вторая школа находится в шести километрах от города, отмечает телеканал. Однако родители обеспокоены тем, что дети могли пойти в школы получше, но уже слишком поздно.

В 10-й класс Саулкрастской средней школы осенью этого года собирались пойти девять человек, однако за две недели до начала учебного года им сообщили, что им придется искать другую школу. На TV3 указывают, что ближайшим учебным заведением является находящаяся в шести километрах от Саулкрасты Звейниекциемская средняя школа.

Решение Саулкрастская дума объясняет условиями правительства, предусматривающими, что в 10-м классе должно быть не менее 18 детей.

"В Саулкрастской средней школе 9-й класс закончил 31 ученик, ничего не предвещало, что такая ситуация может образоваться. Таковы правила Кабинета министров - 18 человек для открытия 10-го класса. Хотелось бы отметить, что часть ответственности стоит взять на себя директора школ, которые с опозданием актуализировали эту тему", - указал председатель думы Саулкрастского края Эрвин Гравитис.

Между тем директор Саулкрастской средней школы Велта Калнакаркле рассказала, что руководство школы обращалось по этому вопросу в думу уже в июле. Самоуправление должно было рассмотреть его 29 августа, однако потом было созвано чрезвычайное заседание, отметила она.

Глава родительского совета Саулкрастской средней школы Ивета Балтиня указала, что у всех учеников, подавших заявление в 10-й класс, были хорошие оценки. По ее словам, они могли бы сделать выбор в пользу одной из престижных рижских школ, но сейчас уже слишком поздно.

Родители же вспоминают похожую ситуацию, которая произошла два года назад в Звейниекциемсской средней школе - там в 2016 году не открыли 10-й класс.

Глава самоуправления считает, что родители слишком остро воспринимают ситуацию, хотя свою вину он не отрицает. Однако Гравитис подчеркнул, что долгосрочное решение проблемы в Саулкрастском крае можно найти только тогда, когда министры примут новые условия для количественных и качественных критериев средних школ.

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