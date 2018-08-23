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Полиция начала расследование несчастного случая недалеко от станции "Озолниеки", где под электричку попал человек. Об этом пишет Skaties.lv со ссылкой на передачу Degpunktā.

Сообщается, что погибшему было 39 лет. Хоть вскоре после трагедии на место происшествия прибыли оперативные службы, жизнь мужчины спасти не удалось. Передача отмечает, что по-видимому машинист также не мог предотвратить трагедию.

Согласна изначальной информации, мужчина оказался вблизи рельс внезапно - машинист подал предупреждающий сигнал, однако прохожий на него не отреагировал. Работница станции рассказала журналистам, что несчастный случай произошел в то время, когда все сотрудники ушли домой. Из этого следует, что единственными очевидцами случившегося могут быть машинист и, возможно, случайный прохожий.

Следователям известна личность 39-летнего погибшего, и сейчас выясняется, было ли произошедшее несчастным случаем или попыткой самоубийства. Полиция отмечает, что для выяснения правды им необходима помощь близких погибшего. Начат уголовный процесс и установлены экспертизы, чтобы выяснить, был ли мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

Также стражи порядка призывают отозваться очевидцев произошедшего, позвонив по телефону 63004200 или 63004202.

Напомним, 20 августа около 17.00 в 200 метрах от станции "Озолниеки" электричка сбила мужчину насмерть.

Фото: flickr.com/skinka1307