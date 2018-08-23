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По программе летней занятости Государственного агентства занятости в этом году во время каникул работу получили 5179 школьников, сообщила руководитель рижского регионального отделения агентства Иева Хахеле.

Рабочие места учащимся общеобразовательных и профессиональных учебных заведений предложили 520 работодателей. Количество желающих поработать летом школьников было значительно больше - на места в программе претендовали 12 067 молодых людей.

Большинство учащихся работало в оптовой и розничной торговле, обрабатывающей промышленности, гостиничной индустрии и общественном питании, в сфере искусства, развлечений и отдыха, а также в административных службах. Также молодежь трудилась на предприятиях, которые предоставляют услуги здравоохранения и социального ухода, в сфере транспортных и складских услуг.

В проекте участвовали 136 самоуправлений и их учреждений. Больше всего рабочих мест для школьников предложил департамент собственности Рижской думы - 105, Лиепайское самоуправление - 100, Саласпилсская краевая дума - 82, Даугавпилсская дума - 79 и самоуправление Озолниеки - 56 рабочих мест.

Среди частных предприятий больше всего школьников летом трудоустроили АО Lido - 170 рабочих мест, аэропорт "Рига" - 115, Вентспилсский олимпийский центр - 113, Даугавпилсская региональная больница - 78, Lattelekom - 41. Молодые люди работали официантам, помощниками продавцов, подсобными с сезонными рабочими, уборщиками и др.