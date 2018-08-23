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В политике, как и в любой другой отрасли, должны работать профессионалы, поскольку в противном случае принятые решения не будут долгосрочными, заявила бывшая депутат Сейма и глава фракции "Единство", а ныне посол Латвии в Италии Солвита Аболтиня.

«Предложения нынешних партий в основном имеют тенденцию громких лозунгов. Это так называемое движение анти-истеблишмента, в котором мы отрицаем все старое и будем строить все новое. Октябрьская революция также призывала к разрушению и строительству. Те, кто читает историю, возможно, также могут проанализировать, что произошло в тот момент», - ответила Аболтиня на вопрос о кампаниях партий-кандидатов в парламент.

Она подчеркнула, что уничтожить все легко, но не так легко все построить заново, поэтому призывает избирателей подумать о том, что представители партий, которые перед выборами делают громкие обещания, сумели сделать на данный момент. По ее словам, граждане должны думать о том, сумеют ли в случае победы депутаты сдержать свои обещания.

На вопрос, почему по ее мнению, правые партии не могут стартовать на выборах общим списком, тем самым увеличив свои шансы, экс-политик назвала это своего рода непрофессионализмом, так как политики руководствуются "личной неприязнью по отношению друг к другу".

Она подчеркнула, что когда две политические силы сражаются друг с другом, побеждает всегда третий, поэтому политикам необходимо отложить свои мелкие разногласия, иначе процесс принятия решений в будущем будет сложным и спорным.

Источник: nra.lv