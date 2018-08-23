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Сегодня Земессардзе отмечает 27 лет с момента своего создания. 23 августа 1991 года в Латвии был принят закон "О Земессардзе Латвии", определивший данную структуру как добровольное военизированное общественное формирование самообороны.

В сети уже появилось поздравление от министра обороны Раймонда Бергманиса.

"Сегодня я хотел бы выразить благодарность тем, кто во имя патриотизма и любви к Латвии, пополняют ряды земессаргов, жертвуют свое время и готовы пожертвовать своей жизнью ради свободной и независимой Латвии!" - написал Бергманис на своей странице в Twitter.

Земессаргов в этот день призывают приходить на работу в военной форме и своим примером показать, что свою профессиональную деятельность можно объединить с военной службой.

Фото: flickr.com/latvijas armija