Земессардзе отмечает свое 27-летие (+ОПРОС) (62)

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Общество | 23 августа 2018 года, 09:25

Сегодня Земессардзе отмечает 27 лет с момента своего создания. 23 августа 1991 года в Латвии был принят закон "О Земессардзе Латвии", определивший данную структуру как добровольное военизированное общественное формирование самообороны.

В сети уже появилось поздравление от министра обороны Раймонда Бергманиса.

"Сегодня я хотел бы выразить благодарность тем, кто во имя патриотизма и любви к Латвии, пополняют ряды земессаргов, жертвуют свое время и готовы пожертвовать своей жизнью ради свободной и независимой Латвии!" - написал Бергманис на своей странице в Twitter.

Земессаргов в этот день призывают приходить на работу в военной форме и своим примером показать, что свою профессиональную деятельность можно объединить с военной службой.

Фото: flickr.com/latvijas armija

Комментарии 62
Лабздейский парадокс3 часа назад
Смешно,Лаптия отмечает "столетие" а типа её "защитнички" только 27 лет :))) т.е 73 года она была полностью безащитна???
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Патриот 3 часа назад
Дармоеды! За 27 лет кроме как лопаты держать в руках и жрать водку ни чему не научились.
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Патриот 3 часа назад
73 года они готовились защищать Латвию, когда враги и окупанты ушли. Когда вернутся, опять в лес и лет сто будут готовиться родину защищать.
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