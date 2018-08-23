Суд освободил Гапоненко из-под стражи (11)

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Общество | 23 августа 2018 года, 11:40

Суд Видземского предместья Риги сегодня на повторном заседании относительно меры пресечения активиста Штаба защиты русских школ и главы организации «Конгресс неграждан» Александра Гапоненко освободил его из-под стражи. Заседание длилось около 50 минут.

Гапоненко рассказал, что в период его содержания под стражей у него ухудшилось здоровье. Он даже предполагал, что может умереть в заключении.

Адвокат Гапоненко Имма Янсоне заявила, что другие меры пресечения к ее подзащитному еще не были применены. Скорее всего, это будет сделано на следующей неделе.

Она допустила, что одной из мер пресечения будет запрет на выезд из страны.

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Поддержать подозреваемого к зданию суда пришли около 25 человек, среди которых были общественные деятели и политики - Владимир Линдерман, Татьяна Жданок и Юрий Алексеев. Пришедшие скандировали «Свободу». У многих женщин в руках были цветы.

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Как сообщает Полиция Безопасности (ПБ), 6 августа по отношению к Гопоненко было принято решение начать уголовный процесс по трем статьям Уголовного закона Латвии: за деятельность, которая осознанно направлена на разжигание национальной, этнической и расовой ненависти, с использованием автоматизированной системы обработки данных, за деятельность направленную против государственного суверенитета, территориальной целостности Латвии, государственной власти или государственного строя. За эти преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Фото: skaties.lv/Jānis Zvērs

Комментарии 11
Ж1 час назад
Именно для этого и нужны,Гапоненки,Жданоки,и вообще русские латвии,что-бы пафасно,подло,скрывать свои доходы.САЕМ,например,в открытую защищает мелкого воришку,с топливом,а Премьер и вовсе окрысился,а Аболтиня?Вместо тюрьмы поехала в Италию.Вам привести ещё примеры?Думаю,что только,за последнее правительство,могла бы Латвия все долги раздать,если бы на крали такими обьёмами.И всё ок,атбалсу 100%!
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Адельфина1 час назад
Я Гапоненко не люблю по ряду личных причин, но такого и я ему никогда не желала.
Да что за __йня, люди добрые, творится в нашем законодательстве?
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Адельфина1 час назад
Это я не про осбождение, а про арест.
Воры, настоящие воры, жируют, а этот дед что - то брякнул, - и отмотал срок.
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