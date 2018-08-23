Шадурскис: за хорошим образованием можно пройти лишние километры (+ОПРОС) (22)
Главная задача школ - дать детям качественное образование, а не находиться близко к дому. Об этом в интервью Латвийскому радио заявил министр образования Карлис Шадурскис.
По его словам, в Риге тяжело идет реформа по упорядочению сети учебных заведений. При этом министр отметил хорошую работу Департамента образования Рижской думы.
"Там трудятся отличные профессионалы, они слажено работают. Но у самоуправления проблемы с организацией основных школ — во многих по прежнему слишком маленькое количество учеников", - сказал он.
На вопрос, не связано ли недовольство рижской сетью школ с политикой, Шадурскис отметил, что в предвыборное время мало высказываний с ней не связаны.
"От политики нет полной свободы, поэтому я и про Ушакова сейчас могу что-то жесткое сказать. Но понять надо одно - школа должна быть не близко к дому, а она должна быть хорошей. Лучше пройти лишние шесть км, но получить хорошее образование, хорошую работу, создавать семьи и растить детей", - сказал министр.
Как сообщалось, за этот год планировалось реорганизовать или ликвидировать 59 учебных заведений. Сэкономленные средства должны пойти на повышение зарплат учителей.
Вот и в начале 21 века в Латвии будет то же самое, - особливо насчет лапоточков и телеги.
Ну, а ста годов как и не было!