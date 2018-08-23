Шадурскис: за хорошим образованием можно пройти лишние километры (+ОПРОС) (22)

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Общество | 23 августа 2018 года, 12:31

Главная задача школ - дать детям качественное образование, а не находиться близко к дому. Об этом в интервью Латвийскому радио заявил министр образования Карлис Шадурскис.

По его словам, в Риге тяжело идет реформа по упорядочению сети учебных заведений. При этом министр отметил хорошую работу Департамента образования Рижской думы.

"Там трудятся отличные профессионалы, они слажено работают. Но у самоуправления проблемы с организацией основных школ — во многих по прежнему слишком маленькое количество учеников", - сказал он.

На вопрос, не связано ли недовольство рижской сетью школ с политикой, Шадурскис отметил, что в предвыборное время мало высказываний с ней не связаны.

"От политики нет полной свободы, поэтому я и про Ушакова сейчас могу что-то жесткое сказать. Но понять надо одно - школа должна быть не близко к дому, а она должна быть хорошей. Лучше пройти лишние шесть км, но получить хорошее образование, хорошую работу, создавать семьи и растить детей", - сказал министр.

Как сообщалось, за этот год планировалось реорганизовать или ликвидировать 59 учебных заведений. Сэкономленные средства должны пойти на повышение зарплат учителей.

Комментарии 22
Адельфина50 минут назад
Вот и в 20-х прошлого века, - и тому масса примеров в живописи, - бедные дети с котомочками, да в лапоточках, - идут в школу за многие килОметры. Хорошо, если лошадь с телегой подвернется.
Вот и в начале 21 века в Латвии будет то же самое, - особливо насчет лапоточков и телеги.
Ну, а ста годов как и не было!
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Патриот 47 минут назад
Прошу прощения, это у нас хорошее образование?! Судя по твоей чмошной роже этого не скажешь. Сам дебил, твои дети дебилы и все поколение до седьмого колена дебилы!
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Ж48 минут назад
Браво!Истинная история успеха!Ж
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