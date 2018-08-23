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Главная задача школ - дать детям качественное образование, а не находиться близко к дому. Об этом в интервью Латвийскому радио заявил министр образования Карлис Шадурскис.

По его словам, в Риге тяжело идет реформа по упорядочению сети учебных заведений. При этом министр отметил хорошую работу Департамента образования Рижской думы.

"Там трудятся отличные профессионалы, они слажено работают. Но у самоуправления проблемы с организацией основных школ — во многих по прежнему слишком маленькое количество учеников", - сказал он.

На вопрос, не связано ли недовольство рижской сетью школ с политикой, Шадурскис отметил, что в предвыборное время мало высказываний с ней не связаны.

"От политики нет полной свободы, поэтому я и про Ушакова сейчас могу что-то жесткое сказать. Но понять надо одно - школа должна быть не близко к дому, а она должна быть хорошей. Лучше пройти лишние шесть км, но получить хорошее образование, хорошую работу, создавать семьи и растить детей", - сказал министр.

Как сообщалось, за этот год планировалось реорганизовать или ликвидировать 59 учебных заведений. Сэкономленные средства должны пойти на повышение зарплат учителей.