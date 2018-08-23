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Министр образования и науки Карлис Шадурскис сообщил, что минимальная зарплата учителей за ставку будет повышена с 680 до 710 евро уже, скорее всего, в этом году.

Он рассказал, что на этой неделе провел неформальную встречу с премьером Марисом Кучинскисом и министром финансов Даной Рейзниеце-Озолой. Оценив новейшие данные о развитии экономики, министры решили, что минимальную зарплату учителям можно повысить в соответствии с графиком уже в этом году.

Официальная встреча Шадурскиса, Кучинскиса, Рейзниеце-Озолы и представителей Латвийского профсоюза работников образования и науки (ЛПРОН) состоится на следующей неделе.

В этом месяце ЛПРОН сообщил, что пригласит коалиционные партии на переговоры о выполнении того, что предусмотрено в законе об образовании, если же переговоры не дадут результатов, 18 сентября будет проведен пикет.

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