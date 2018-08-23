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Министр экономики Арвил Ашераденс обратился в Генеральную прокуратуру с заявлением о возможной халатности должностных лиц Министерства экономики при выдаче разрешений на производство электроэнергии в рамках компонента обязательной закупки (КОЗ).

В рамках реформы КОЗ министерство проводит ряд мер, в том числе усиливает контроль за станциями, производящими электричество в рамках КОЗ, и проводит их проверки. В том числе в этом году был проведен независимый аудит PriceWaterhouseCoopers для оценки фактических действий министерства по выдаче разрешений.

Аудиторы констатировали, что в период с августа 2012 по ноябрь 2017 года в выдаче разрешений и системе контроля были недочеты.

По словам Ашераденса, при ознакомлении с результатами аудита его удивило поверхностное отношение должностных лиц к организации труда, а также то, что на контроль за системой КОЗ не направлялись необходимые ресурсы.

"От неэффективной практики до бездействия должностных лиц - вот выводы, которые я сделал, ознакомившись с результатами аудита", - сказал министр.

Решения и переписка должностных лиц выявляют конкретные факты, свидетельствующие о несоблюдении общественных интересов. Например, существовала практика продления субсидий на КОЗ в случаях, когда оборудование станций когенерации не находилось на конкретной станции, предпринимателям сохраняли лицензии при меньшей мощности, чем было заявлено, и др.

Фото: flickr.com/saeima