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В Риге открыт первый в Латвии офис эстонской торговой марки TRANSCOIN, где предлагаются услуги продажи и покупки биткоинов (BTC) за наличные деньги, сообщает компания.

Пункт обмена открылся на улице Лачплеша 88. Для того, чтобы обменять биткоины на наличные евро, клиент должен предъявить удостоверение личности (паспорт или ID-карту).

Сейчас TRANSCOIN предлагает покупку и продажу только биткоинов, но в компания планирует расширить ассортимент до пяти криптовалют, включив в список Bitcoin Cash ( BCH ), Litecoin ( LTC), Ripple (XRP) и Etherium ETH).

Как сообщил руководитель TRANSCOIN Денис Белайчук, создание наличного криптообменника привлекает новых потенциальных клиентов к покупке криптовалюты простым и удобным способом, как это делается в классических меняльных конторах при сделках с обычными валютами.

По его словам, в интернете существуют тысячи криптообменников и бирж, где можно купить или продать криптовалюты, но многие пользователи сталкиваются с нежеланием традиционных банков и платежных систем осуществлять платежи в пользу таких компаний.

Компания отмечает, что используя их услуги покупки и продажи биткоина, риск потерять свои деньги сведен к нулю, чего нельзя сказать о сайтах по криптообмену.

TRANSCOIN указывает, что владеет лицензиями Министерства экономики Эстонии на осуществление сделок по обмену криптовалют, а также создание криптокошельков для своих клиентов. В Латвии пока такая деятельность не лицензируется, однако такие сделки не запрещены законодательством.

В Эстонии TRANSCOIN начала предлагать услуги по обмену криптовалюты на наличные деньги в двух филиалах в городах Таллине и Марду месяц назад.

Кроме того, компания TRANSCOIN предлагает услуги для интернет-магазинов по приему в качестве оплаты за товар криптовалюты.