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В четверг, 23 августа, комитет Рижской думы по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции поддержал закрытие еще одного игорного зала в самом центре столицы - у Центрального вокзала, на улице 13 января 2а.

Как пояснил глава Юридического управления думы Янис Лиепиньш, игорный зал находится на месте существенного транспортного узла и расположен на красных линиях улиц. Также зал находится в историческом центре Риги.

Между тем владелец зала, предприятие Alfor утверждает, что заведение не расположено на красных линиях улиц. Также предприятие отмечает, что зал находится вне территории, на которую распространяется запрет Рижской думы.

Окончательное решение о закрытии зала должно принять самоуправление.

Напомним, что Рижская дума ввела запрет на игорные залы в историческом центре столицы. Запрет предусматривает также закрытие 16 залов предприятия Alfor.