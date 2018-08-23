Госполиция пока не нашла оружие, которым был убит адвокат Бункус (6)
Госполиции до сих пор не удалось найти орудие убийства администратора неплатежеспособности, адвоката Мартиньша Бункуса, заявил в эфире Латвийского радио начальник Госполиции Интс Кюзис.
Он рассказал, что в подготовке убийства участвовали много людей, вероятно, с необходимыми предварительными знаниями и при поддержке организованной преступности.
"Мы расследуем это дело как организованную преступность и заказное убийство", - сказал Кюзис.
По его словам, основная версия следствия состоит в том, что преступление связано с профессиональной деятельностью убитого.
На вопрос о том, удастся ли полиции вообще найти виновных, Кюзис ответил, что есть два варианта - полиции сможет задержать преступников или же она выяснит, "кто, за что и как", но виновных задержать будет не в силах.
Имеющиеся в распоряжении полиции материалы видеонаблюдения очень объемные, и для их просмотра потребуется несколько лет, добавил начальник Госполиции.
Как сообщалось ранее, Бункус был застрелен 30 мая утром возле Братского кладбища в Риге.
Убийство было совершено в 8:40 на ул. Айзсаулес, 1. Из огнестрельного оружия убит мужчина, который перемещался на внедорожнике Range Rover белого цвета. На месте происшествия был замечен автофургон с тентом.
Госполиция начла уголовный процесс по 115-й статье Уголовного закона об убийстве.
В СМИ Бункус упоминался в связи с процессом ликвидации Trasta komercbanka.
Фото: twitter.com/ltvzinas