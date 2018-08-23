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Госполиции до сих пор не удалось найти орудие убийства администратора неплатежеспособности, адвоката Мартиньша Бункуса, заявил в эфире Латвийского радио начальник Госполиции Интс Кюзис.

Он рассказал, что в подготовке убийства участвовали много людей, вероятно, с необходимыми предварительными знаниями и при поддержке организованной преступности.

"Мы расследуем это дело как организованную преступность и заказное убийство", - сказал Кюзис.

По его словам, основная версия следствия состоит в том, что преступление связано с профессиональной деятельностью убитого.

На вопрос о том, удастся ли полиции вообще найти виновных, Кюзис ответил, что есть два варианта - полиции сможет задержать преступников или же она выяснит, "кто, за что и как", но виновных задержать будет не в силах.

Имеющиеся в распоряжении полиции материалы видеонаблюдения очень объемные, и для их просмотра потребуется несколько лет, добавил начальник Госполиции.

Как сообщалось ранее, Бункус был застрелен 30 мая утром возле Братского кладбища в Риге.

Убийство было совершено в 8:40 на ул. Айзсаулес, 1. Из огнестрельного оружия убит мужчина, который перемещался на внедорожнике Range Rover белого цвета. На месте происшествия был замечен автофургон с тентом.

Госполиция начла уголовный процесс по 115-й статье Уголовного закона об убийстве.

В СМИ Бункус упоминался в связи с процессом ликвидации Trasta komercbanka.

Фото: twitter.com/ltvzinas