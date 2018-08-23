В Добеле в жилом доме растут "ядовитые" грибы: дума в помощи отказала (4)
В Добеле жизнь одной семьи стала невыносимой из-за грибов, которые растут в квартире. Об этом пишет Skaties.lv со ссылкой на передачу Bez Tabu.
Программа сообщает, что грибы появились в квартире примерно год назад, после чего жильцы делали ремонт - сломали пол, залили бетон и положили новый паркет. Однако прошло время и грибы стали расти в другой комнате.
Квартиру журналистам показала подруга съемщицы Светлана, которая рассказала, что, по ее мнению, грибы ядовитые, поскольку оба владельца жилья скончались именно после их появления.
"У женщины был рак горла, у мужчины рак легких, грибы коричневого оттенка, они точно ядовитые", - считает Светлана.
Bez Tabu отмечает, что семья обращалась в домоуправление и даже в Добельскую дума. Съемщики многократно просили помочь заменить полы и во второй комнате, но им в этом отказали.
Представитель Добельского самоуправления Гунтис Сафронович рассказал, что весь жилой комплекс находится в плохом состоянии – необходим серьезный ремонт, однако проблема кроется в недостатке денег.
На данный момент уже составлена смета о том, какие работы стоит провести в упомянутом доме, чтобы ситуацию улучшить. Сейчас в приоритете замена крыши, на которую жители дома копят деньги.
Фото: Skaties.lv