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Сегодня, 24 августа, местами в центральных регионах Латвии, в основном в Земгале, температура воздуха достигнет +30 градусов, и так тепло в этом году, скорее всего, будет в последний раз.

Утром и днем облака частично закроют небо, в Курземе возможен кратковременный дождь. Во второй половине дня в западных регионах страны и ночью в центральных регионах ожидается гроза, сильный дождь, возможен град.

Южный ветер усилится до 9-14 метров в секунду, а максимальная температура воздуха составит +24 +30 градусов.

В Риге будет преимущественно солнечно, вечером возможна гроза. Столбик термометра поднимется до +29 градусов.

Фото: pixabay.com