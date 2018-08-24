Синоптики: пятница станет последним жарким днем этого года (1)
Общество | 24 августа 2018 года, 08:12
Сегодня, 24 августа, местами в центральных регионах Латвии, в основном в Земгале, температура воздуха достигнет +30 градусов, и так тепло в этом году, скорее всего, будет в последний раз.
Утром и днем облака частично закроют небо, в Курземе возможен кратковременный дождь. Во второй половине дня в западных регионах страны и ночью в центральных регионах ожидается гроза, сильный дождь, возможен град.
Южный ветер усилится до 9-14 метров в секунду, а максимальная температура воздуха составит +24 +30 градусов.
В Риге будет преимущественно солнечно, вечером возможна гроза. Столбик термометра поднимется до +29 градусов.
Фото: pixabay.com
Дай нам такое же теплое лето и в следующем году.