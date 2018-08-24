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Ученые Вашингтонского университета выделили страны с самым большим уровнем смертности от алкоголя, сообщает EurekAlert. Лидерами в этом списке стали страны Балтии и Восточной Европы, в том числе Россия, Украина, Литва, Латвия и Белоруссия.

Между тем, в список стран с самым небольшим уровнем смертности от алкоголя вошли Кувейт, Иран, Палестина, Ливия, Саудовская Аравия, Йемен, Иордания и Сирия.

Специалисты проанализировали данные о последствиях употребления спиртных напитков среди людей, проживавших в 195 странах в период с 1990-го по 2016 год. Для исследования были использованы сведения об индивидуальном и популяционном уровне выпивания алкоголя, а также 592 научные статьи, посвященные риску. Таким образом удалось собрать самую большую базу данных о влиянии спиртного на здоровье.

Исследователи показали, что в 2016 году три миллиона смертей были связаны с употреблением алкоголя, при этом 12 процентов из этого числа приходится на мужчин в возрасте 15-49 лет. По словам ученых, в работе были выявлены убедительные корреляции между выпиванием и повышением риска преждевременной смерти, рака и сердечно-сосудистыми заболеваниями. При этом было показано, что только полный отказ от алкоголя минимизирует вероятность заболеваний.

Источник: Lenta