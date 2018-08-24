Глава KNAB не сдержал эмоций: серые и черные перекрашиваются в белых! (13)

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Руководитель Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Екаб Страуме на своей странице в Twitter написал довольно эмоциональное сообщение.

Общество | 24 августа 2018 года, 16:43

"Те, кто красится в белый, по меньшей мере, серые, если не черные, это разочарование. Большое! Смотрите нашу работу, а не фейковые новости", - написал Страуме, снабдив свою публикацию ссылкой на песню Māmuļai Latvijai ( пер. Матушке Латвии).

В песне Māmuļai Latvijai группы Zodiaks поется о разочаровании в близких людях:

"Tu visu, visu, visu viņiem devi, kas tev bij’ visu labākais. Bet tie tik izmantot zin tevi, un slepeni tev zārku tais".

"Ты все, все, все им отдавал, что у тебя было. Самое лучшее. Но они только и знают, как использовать тебя, и тайком готовят тебе гроб".

Пользователи Twitter предположили, что эта запись предназначается либо сотрудникам KNAB, которые предоставили СМИ информацию о депутате Клявиньше, либо бывшим сотрудникам KNAB, которые сейчас политически активны и используют это дело для повышения своих рейтингов.

Напомним, KNAB начало уголовный процесс в отношении депутата Сейма от Союза "зеленых" и крестьян Аскольда Клявиньша за использование служебного положения в личных целях.

Фото: delfi.lv

Комментарии 13
Чьих будешь?3 часа назад
Сам глава KNAB руководит конторой,которая за десятки лет никого не наказала и не посадила.Имея такой фин.ресурс,зарплаты,премии и прочее числится только на бумаге. Если "в доле"?то какую сумму получает? Отмазать"своего"-это дорого стоит.
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Патриот 3 часа назад
КНАБ и ПБ это бандиты правительства и сейма! Все как на ладони! Покажите результат их работы!
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Хрюнь Манюнь3 часа назад
Уважаемый MIXNEWS.Я думаю интереснее было бы прочитать о LIDLe на улице Дунтес, чем про белых, серых, черных.
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