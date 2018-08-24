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Руководитель Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Екаб Страуме на своей странице в Twitter написал довольно эмоциональное сообщение.

"Те, кто красится в белый, по меньшей мере, серые, если не черные, это разочарование. Большое! Смотрите нашу работу, а не фейковые новости", - написал Страуме, снабдив свою публикацию ссылкой на песню Māmuļai Latvijai ( пер. Матушке Латвии).

Tad, kad tie, kas krāsojas balti ir vismaz pelēki, ja ne melni ir vilšanās. Liela!!!

Skatieties mūsu darbus, nevis viltus ziņas!https://t.co/nY2XpL6Fnd — Jēkabs Straume (@Jekabs_Straume) 23 августа 2018 г.

В песне Māmuļai Latvijai группы Zodiaks поется о разочаровании в близких людях:

"Tu visu, visu, visu viņiem devi, kas tev bij’ visu labākais. Bet tie tik izmantot zin tevi, un slepeni tev zārku tais".

"Ты все, все, все им отдавал, что у тебя было. Самое лучшее. Но они только и знают, как использовать тебя, и тайком готовят тебе гроб".

Пользователи Twitter предположили, что эта запись предназначается либо сотрудникам KNAB, которые предоставили СМИ информацию о депутате Клявиньше, либо бывшим сотрудникам KNAB, которые сейчас политически активны и используют это дело для повышения своих рейтингов.

Tie, kas krāsojas balti = Strīķe & ex-KNAB darbinieki? Kā būtu, ja KNAB priekšnieks runātu tiešu valodu? Kā valstsvīram pienākas? Šādi kalambūriski tvīti tikai rada augsni spekulācijām. — Jānis Zvērs (@janiszvers) 23 августа 2018 г.

Tiešā runā bez pierādījumiem var nozīmēt arī tiesu darbus par neslavas celšanu. — Aleksejs Loskutovs (@Loskutovs) 24 августа 2018 г.

Напомним, KNAB начало уголовный процесс в отношении депутата Сейма от Союза "зеленых" и крестьян Аскольда Клявиньша за использование служебного положения в личных целях.

Фото: delfi.lv