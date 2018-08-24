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Госполиция задержала латвийского репера Neids, который придумывал и публиковал фейковые новости. Суд постановил заключить его под стражу. Также был задержан и несовершеннолетний сообщник музыканта, однако к нему применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, пишет Skaties.lv.

Во вторник, 21 августа, в Риге по подозрению в хулиганстве был задержан дважды судимый парень 1997 года рождения. Суд дал санкцию на его арест. Задержанным оказался Ник Эндзиньш, более известный как музыкант Neids, свидетельствует информация в распоряжении агентства LETA.

В четверг, 23 августа, был задержан его подельник 2002 года рождения. Проведен ряд обысков, изъяты носители данных, деятельность упомянутых порталов прекращена.

В июле отдел по борьбе с киберпреступлениями начал уголовный процесс по заявлениям предпринимателей и государственных органов о том, что в интернете распространяются связанные с темой безопасности новости, которые вызывают широкий резонанс. Распространение этих новостей подрывало общественное спокойствие и мешало работе государственных учреждений, сообщили в Госполиции.

Следственные действия помогли установить порталы, через которые распространялись эти новости. Это по крайней мере семь порталов - tv-play.lv, neticams.net, redzams.lv, redzams.net, kasjauns.net, parvisu.net и atklats.com. Их организовали несколько человек, которые делились фейковыми новостями в социальных сетях, побуждая пользователей заходить на порталы.

Публиковалась информация о разного рода авариях, природных катаклизмах, несчастных случаях, например, обрушение супермаркета, упавший самолет, авария автобуса и др. Летом на портале redzams.net появилась новость об обрушении 15 июля торгового центра Alfa и гибели сотен людей.

За каждую ложную новость Эндзиньш и его напарник получали деньги от компаний по рекламе в интернете, которые охотно размещали рекламу на этих порталах.

За данное хулиганство музыканту и его сообщнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, принудительные работы или денежный штраф.

Фото: скриншот из клипа Neids - Rež