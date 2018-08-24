Общество |

В Рижском микрорайоне Иманта около полудня 23 августа пропала 80-летняя пенсионерка - Светлана Колобкова. Со слов супруга известно, что она вышла из пансионата и назад не вернулась.

Может находиться в любом районе. Муж просит обратить особое внимание на маленькую, худенькую одинокую женщину тех, кто живет в Риге или Юрмале.

Пенсионерка страдает болезнью Альцгеймера, поэтому испытывает трудности с ориентацией на местности и перемещениями в пространстве, возможна и временная потеря памяти. Женщина может не помнить даже свое имя.

ПРИМЕТЫ: Рост 154, худощавого телосложения, волосы седые. Возможно, была одета в темно-зеленые брюки, бледно-фиолетовую (вязаную) или светло-синюю (голубую) кофту, обута в светлые туфли.

Если вы владеете информацией о возможных перемещениях пропавшей пенсионерки, просьба сообщить в полицию по телефону 110 или в BEZVESTS.LV по номеру 22 084 084.