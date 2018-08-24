Пациентка возмущена: врач гуглил информацию о лекарствах (6)

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Общество | 24 августа 2018 года, 17:52

Жительница Латвии была возмущена действиями своего семейного врача, который по телефону советовался с коллегами и искал информацию о лекарствах в интернете. Об этом на портале жалоб sudzibas.lv  написала сама пациентка, которая была шокирована тем, как ее пытались лечить.

"Я очень недовольна консультацией, отношением и знаниями этого врача! Обычно я таких жалоб не пишу, но последний визит вывел меня из равновесия. Я очень зла!", - отметила женщина.

По ее словам, после того, как она рассказала врачу о своей проблеме со здоровьем, тот долго молчал и в итоге ответил: "Ну, да". Тогда пациентка попыталась задать ему уточняющие вопросы о своем состоянии здоровья, после чего семейный врач стал звонить коллегам, чтобы выяснить, о какой болезни может идти речь. 

"Спросила, могу ли использовать конкретные медикаменты для лечения. А он полез в Google выяснять, что это вообще за препараты! Страшно себе даже представить, как он назначает лекарства другим", - пожаловалась женщина.

В итоге врач порекомендовал пациентке "следить за температурой и пить больше воды". Женщина отметила, что от этого семейного врача постепенно отказываются пациенты. Пользователи в комментариях под жалобой также писали, что слышали много плохих отзывов о конкретном враче.

Фото: www.pexels.com

Комментарии 6
Ага2 часа назад
Сейчас большинство докторов кроме латышского не знают ничего.с чем нас всех и поздравляю.
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Лёва1 час назад
А если поднимится большая температура пейте побольше холодной воды?!
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Адельфина1 час назад
- Любопытно бы знать, - сказал философ, - если бы, примером, эту брику нагрузить каким-нибудь товаром - положим, солью или железными клинами: сколько потребовалось бы тогда коней? - Да, - сказал, помолчав, сидевший на облучке козак, - достаточное бы число потребовалось коней

....после того, как она рассказала врачу о своей проблеме со здоровьем, тот долго молчал и в итоге ответил: "Ну, да"

Это же анекдот. Гоголевский сюжет.

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