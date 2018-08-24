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Жительница Латвии была возмущена действиями своего семейного врача, который по телефону советовался с коллегами и искал информацию о лекарствах в интернете. Об этом на портале жалоб sudzibas.lv написала сама пациентка, которая была шокирована тем, как ее пытались лечить.

"Я очень недовольна консультацией, отношением и знаниями этого врача! Обычно я таких жалоб не пишу, но последний визит вывел меня из равновесия. Я очень зла!", - отметила женщина.

По ее словам, после того, как она рассказала врачу о своей проблеме со здоровьем, тот долго молчал и в итоге ответил: "Ну, да". Тогда пациентка попыталась задать ему уточняющие вопросы о своем состоянии здоровья, после чего семейный врач стал звонить коллегам, чтобы выяснить, о какой болезни может идти речь.

"Спросила, могу ли использовать конкретные медикаменты для лечения. А он полез в Google выяснять, что это вообще за препараты! Страшно себе даже представить, как он назначает лекарства другим", - пожаловалась женщина.

В итоге врач порекомендовал пациентке "следить за температурой и пить больше воды". Женщина отметила, что от этого семейного врача постепенно отказываются пациенты. Пользователи в комментариях под жалобой также писали, что слышали много плохих отзывов о конкретном враче.

Фото: www.pexels.com