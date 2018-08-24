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Реформа бригад в Службе неотложной медицинской помощи (СНМП) может сработать в столице, но в других местах в Латвии принцип подгонки количества бригад к частоте вызовов работать не будет. Такое мнение высказала бывшая глава СНМП Сармите Виллере.

Виллере считает, что начатую службой реформу следует прекратить по многим причинам. По ее словам, вводимые изменения не основаны на исследованиях, то есть, не были взяты во внимание мнения и советы экспертов Всемирного банка, а также саму реформу системы здравоохранения.

Бывшая глава "скорой" отметила, что инициаторы реформы вероятнее всего основывают свое решение на краткосрочной статистике, решении Конституционного суда, нехватке персонала и эффективном использовании ресурсов.

Она указала, что при введении любых изменений в бригадах, надо учитывать различия между столицей и регионами.

"В Риге расстояния небольшие, но большая плотность населения. Между тем в регионах - большие расстояния, плохие дороги, в больницах не хватает специалистов и пациентов нужно везти далеко", - пояснила Виллере.

По ее словам, реформа не будет работать в регионах, поскольку медикам придется проезжать большие расстояния и до пациентов, и до больниц.

Как сообщалось ранее, до конца года СНМП удвоит количество дневных бригад, сократив количество круглосуточных бригад.

Сейчас 18 из 188 бригад СНМП — дневные, остальные работают в круглосуточном режиме. После изменений число дневных бригад увеличится до 36.