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В рижском саду Миера охранник закрыл в туалете девочку, которая поранила в скейт-парке руку, потому что она плохо себя вела, сообщает Рижская муниципальная полиция (РМП).

В прошлое воскресенье, 19 августа, вскоре после 19.00 сотрудникам РМП поступил вызов в сад Миера, расположенный в Латгальском предместье. На место происшествия был отправлен ближайший патруль полиции самоуправления.

Прибыв в сад Миера, стражи порядка встретили около туалетов скейт-парка группу детей разных возрастов. К полицейским подбежала девочка-подросток и рассказала, что охранник запер в уборной ее подругу. Сотрудники РМП там же увидели и мужчину, который держал двери одной кабинки туалета. Полицейские приказали охраннику немедленно открыть дверь, мужчина последовал их приказу, после чего из туалета вышла девочка.

Она рассказала, что поранила руку в скейт-парке и обратилась за помощью к охраннику территории. Девочка многократно стучала в дверь помещения, где находился охранник. Мужчина ее проигнорировал. После девочка пошла промыть рану в туалете и снова обратилась к охраннику. Тот стал в нецензурной форме требовать, чтобы его оставили в покое.

По словам подростка, охранник затолкал ее в туалет и запер дверь.

Между тем мужчина заявил, что терпеть не может детей, особенно тех, кто живет в округе. По его словам, они бесстыже себя ведут. Охранник объяснил, что девочка вела себя очень нагло и даже пнула его ногой, поэтому мужчина решил запереть ее в туалете. Девочка эту информацию опровергла.

Во время переговоров от охранника чувствовался сильный, характерный для алкоголя запах. Мужчина признался полицейским, что пил спиртное во время рабочей смены. В разговоре охранник использовал нецензурную брань по отношению к детям и не был в силах реагировать на вопросы полицейских адекватно.

Мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть, где выяснилось, что в его крови содержится 2,41 промилле алкоголя. Охраннику составлен административный протокол за нахождение в публичном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: Rīgas Pašvaldības policija