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Пропавшая в Иманте в четверг, 23 августа, 80-летняя Светлана Колобкова найдена живой, сообщает добровольная поисковая организация Bezvests.lv .

Сообщается, что некий прохожий заметил пенсионерку на улице в соседнем от Иманты районе Золитуде и вызвал женщине "скорую".

Bezvests.lv выражает свои благодарности всем, кто активно делился в интернете новостью о пропаже пенсионерки. По словам организации, именно так неравнодушный прохожий узнал информацию о том, что Светлану ищут.

"Благодарим всех чутких людей и журналистов новостных порталов, которые оперативно размещают информацию о розыске в сети и чутких читателей за добрые сердца!", - пишет Bezvests.lv в Facebook.

Напомним, около полудня 23 августа пропала 80-летняя пенсионерка Светлана Колобкова вышла из пансионата и назад не вернулась.