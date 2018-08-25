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Генеральная прокуратура Латвии отменила постановление Полиции безопасности об отказе начать уголовный процесс в отношении писателя и журналиста Дидзиса Седлениекса, который оскорбил русскоязычных своим высказыванием в соцсетях. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Александр Жгун.

По его словам, в обращении в Генпрокуратуру он просил разъяснить причину отказа в возбуждении уголовного дела, а также запросил материалы проверки, которую проводила ПБ. В результате прокурор принял решение отменить постановление ПБ.

Напомним, как ранее писал Mixnews, журналист Дидзис Седлениекс назвал русскоязычных людей ничтожными и генетическим отклонением.

Фото: pixabay.com