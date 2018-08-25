Генпрокуратура поручила ПБ еще раз проверить слова журналиста о русскоязычных (9)
Общество | 25 августа 2018 года, 15:57
Генеральная прокуратура Латвии отменила постановление Полиции безопасности об отказе начать уголовный процесс в отношении писателя и журналиста Дидзиса Седлениекса, который оскорбил русскоязычных своим высказыванием в соцсетях. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Александр Жгун.
По его словам, в обращении в Генпрокуратуру он просил разъяснить причину отказа в возбуждении уголовного дела, а также запросил материалы проверки, которую проводила ПБ. В результате прокурор принял решение отменить постановление ПБ.
Напомним, как ранее писал Mixnews, журналист Дидзис Седлениекс назвал русскоязычных людей ничтожными и генетическим отклонением.
Фото: pixabay.com
Вплоть до того, что на плазму нас и на органы. И только национальная русская лень удерживает меня от того, чтобы усадить их всех на нары.
А работники редакции, которые не удаляют такие комменты, вроде как считаются соучастниками? ))) Запомните - групповое правонарушение во всех случаях наказывается куда строже!