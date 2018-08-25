Генпрокуратура поручила ПБ еще раз проверить слова журналиста о русскоязычных (9)

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Общество | 25 августа 2018 года, 15:57

Генеральная прокуратура Латвии отменила постановление Полиции безопасности об отказе начать уголовный процесс в отношении писателя и журналиста Дидзиса Седлениекса, который оскорбил русскоязычных своим высказыванием в соцсетях. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Александр Жгун.

По его словам, в обращении в Генпрокуратуру он просил разъяснить причину отказа в возбуждении уголовного дела, а также запросил материалы проверки, которую проводила ПБ. В результате прокурор принял решение отменить постановление ПБ.

Напомним, как ранее писал Mixnews, журналист Дидзис Седлениекс назвал русскоязычных людей ничтожными и генетическим отклонением.

Фото: pixabay.com

Комментарии 9
Адельфина4 часа назад
О, а какими высказываниями пестрит о русских форум данного сайта!
Вплоть до того, что на плазму нас и на органы. И только национальная русская лень удерживает меня от того, чтобы усадить их всех на нары.
А работники редакции, которые не удаляют такие комменты, вроде как считаются соучастниками? ))) Запомните - групповое правонарушение во всех случаях наказывается куда строже!
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yes4 часа назад
а тебя майданутый в зону АТО. Салорожий родина в опасности
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Терпение3 часа назад
Подожди,подтянется псих со своими vecenit-meitenit,raudat-nervozet и засрет тему по самое не хочу
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