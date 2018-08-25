Рига задыхается: въезд в исторический центр города может стать платным (+ОПРОС) (54)

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Общество | 25 августа 2018 года, 11:16

Рижская думая разрабатывает предложения по решению проблемы низкого качества воздуха в центре города. Одно из них – сделать въезд в исторический центр платным, так как именно транспорт загрязняет воздух больше всего, пишет Rus.lsm.lv.

Самоуправление объявило конкурс на право строительства 16 контрольно-пропускных пунктов (КПП) по периметру исторического центра.

Идея о платном въезде в центр обсуждалась с середины 2000-х на различных международных градостроительных форумах. Она была включена и в План развития Риги на 2006-18 гг., и в нем было указано: граница платной зоны может быть создана по кругу, очерченному железнодорожными путями, и по ней будут размещены КПП.

Такие точки въезда появились бы на ул. Акменс, перед Вантовым мостом, на Ганибу дамбис, Краста, Маскавас, А. Деглава, Бривибас и других.

«Департамент сообщения сейчас создаст возможность установить там оборудование – информирующие знаки, измеряющие погодные условия приборы, приборы по подсчету интенсивности транспортного сообщения и другие. Но никакие другие решения на эту тему в думе, насколько известно, не приняты», - сказал и.о. директора департамента сообщения РД Эмиль Якрин.

При этом он признал, что если установить в этих точках и автоматы по сбору платы – ее спокойно можно будет взимать. Пример Юрмалы показывает, что достаточно одной камеры видеонаблюдения, чтобы это обеспечить.

Депутат Рижской думы от «Единства» Вилнис Кирсис заявил, что впервые слышит о возможном введении платы и что на заседании комитета РД по дорожному сообщению и транспорту этот вопрос не обсуждался.

Фото: bikoms.ru

Комментарии 54
Совсем ипанулись, дебилы?3 часа назад
Чтобы, через Даугаву переехать, надо заплатить?
Они, это специально, чтобы очередные выборы слить?
4
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Дуся3 часа назад
Для улучшения качества воздуха в городах надо, чтобы люди отказались от личных авто, тогда и нагрузка на дроги уменьшится, и экологическая нагрузка уменьшится. Для этого весь общественный транспорт должен стать бесплатным для всех и всегда. Развивать сеть трамвайных и троллейбусных маршрутов, как экологически чистых. Если можно бесплатно и быстро доехать на трамвае, зачем платить за бензин и покупать автомобиль, платя за него все налоги и страховки!!! От переизбытка автомобилей в Юрмале летом тошно, воздуха нет в центре совсем, на улицах машин больше, чем людей. Похоже и в центре Риги. Озеленение улиц может немного улучшить ситуацию, но надо сажать устойчивые к загрязнению воздуха деревья.
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Ага1 час назад
Да не обращайте внимание на этого дурачка.Что он может ответить,кроме бессвязного шизофренического бреда?
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