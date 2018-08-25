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Рижская думая разрабатывает предложения по решению проблемы низкого качества воздуха в центре города. Одно из них – сделать въезд в исторический центр платным, так как именно транспорт загрязняет воздух больше всего, пишет Rus.lsm.lv.

Самоуправление объявило конкурс на право строительства 16 контрольно-пропускных пунктов (КПП) по периметру исторического центра.

Идея о платном въезде в центр обсуждалась с середины 2000-х на различных международных градостроительных форумах. Она была включена и в План развития Риги на 2006-18 гг., и в нем было указано: граница платной зоны может быть создана по кругу, очерченному железнодорожными путями, и по ней будут размещены КПП.

Такие точки въезда появились бы на ул. Акменс, перед Вантовым мостом, на Ганибу дамбис, Краста, Маскавас, А. Деглава, Бривибас и других.

«Департамент сообщения сейчас создаст возможность установить там оборудование – информирующие знаки, измеряющие погодные условия приборы, приборы по подсчету интенсивности транспортного сообщения и другие. Но никакие другие решения на эту тему в думе, насколько известно, не приняты», - сказал и.о. директора департамента сообщения РД Эмиль Якрин.

При этом он признал, что если установить в этих точках и автоматы по сбору платы – ее спокойно можно будет взимать. Пример Юрмалы показывает, что достаточно одной камеры видеонаблюдения, чтобы это обеспечить.

Депутат Рижской думы от «Единства» Вилнис Кирсис заявил, что впервые слышит о возможном введении платы и что на заседании комитета РД по дорожному сообщению и транспорту этот вопрос не обсуждался.

Фото: bikoms.ru