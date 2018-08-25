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В ночь на субботу при уменьшении облачности, безветрии и понижении температуры воздуха местами сгустится туман.

Минимальная температура воздуха ночью и утром составит +8..+15 градусов, прогнозируют синоптики.

Ночью дожди ожидаются в восточных районах страны, утром на западе, днем в центральных районах. Температура днем составит +15..+20 градусов, на востоке до +22.

В Риге в ночь на воскресенье небо прояснится, днем снова затянется облаками, ожидается небольшой дождь. Температура ночью составит +11..+13 градусов, днем немного меньше +20.

Фото: pexels.com