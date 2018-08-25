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Кабинет министров ищет решения по обеспечению финансирования дорожно-строительных работ, сказала министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Минфин и премьер-министр Марис Кучинскис получили письмо руководителя компании Latvijas Ceļu būvētājs Андриса Берзиньша, в котором выражены опасения относительно финансирования дорожных работ в 2019 году и особенно в 2020 году, когда по сравнению с 2018-м государственные заказы уменьшатся на 200 млн евро.

Также в письме говорится, что, в отличие от прошлых лет, когда уже в августе был известен проект госбюджета на следующий год, в настоящее время среднесрочный бюджет неизвестен. Опасения вызывает и тот факт, что финансирование на дорожные работы, выделенное ЕС до 2020 года, кончится уже в 2019 году. Дорожные строители хотят знать, чем правительство заменит недостающие средства.

По словам Рейзниеце-Озолы, дорожные строители информированы о том, что при утверждении бюджета 2018 года был утвержден и среднесрочный бюджет. Кроме того, в этом году на дороги местного значения выделено больше средств, чем ранее, 35 млн евро вместо 9 млн, что позволит привести в порядок сотни километров дорог.

"Строители знают также, что Министерство сообщения и правительство следят за интенсивностью освоения средств ЕС, и думают над тем, как обеспечить работу в момент, когда средства ЕС не то что прекратятся, а скорее уменьшатся", - сказала министр.

Она не стала давать отрасли конкретных обещаний, потому что вопросы о финансировании дорожного строительства, зарплат учителей и других бюджетных приоритетом правительство рассмотрит в процессе разработки бюджета, то есть после выборов.

Фото: getjerry.com / flickr.com/saeima