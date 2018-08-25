SKDS: Латвийцы удовлетворены своей жизнью, как никогда (+ОПРОС) (12)
Общество | 25 августа 2018 года, 13:55
Удовлетворенность жителей Латвии своей жизнью достигла самого высокого уровня, свидетельствуют данные опроса SKDS.
В июле участников опроса попросили ответить, насколько в целом они довольны или недовольны своей нынешней жизнью. Оценку нужно было дать по 10-балльной шкале, где 1 означает "совершенно не доволен", а 10 - "совершенно доволен".
В среднем люди оценили свою удовлетворенность жизнью на 6,97 балла, что на 0,06 балла больше, чем годом ранее. Это самый высокий результат за всю историю опросов.
Удовлетворенность жителей Латвии своей жизнью была минимальной в 2009 году, во время кризиса, когда ее оценили в среднем в 5,5 балла.
Фото: unsplash.com
Выборы на носу. Можно нести всякую хрень. СМИ пропаганда включена на полную катушку. Народ! Не поддавайтесь брехне преступного правительства и сейма!!! Нагло врут и народ считают за быдло которое выращивали все двадцать семь лет. А вось проскочит!
411
Ответить
самая счастливая это местаная Анжела Пэтриотовна, сосёт за западный гамбургер
46
Ответить
ЧТОБ ВЫ СДОХЛИ !!! ВСЕ ТЕ КТО ПРИЧАСТЕН К 27 летнему просиживанию в кабинетах и уничтожения населения и страны . Покажите этого урода статистика или даже латыша кто вами доволен .
5
Ответить
Показать все (12)