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Удовлетворенность жителей Латвии своей жизнью достигла самого высокого уровня, свидетельствуют данные опроса SKDS.

В июле участников опроса попросили ответить, насколько в целом они довольны или недовольны своей нынешней жизнью. Оценку нужно было дать по 10-балльной шкале, где 1 означает "совершенно не доволен", а 10 - "совершенно доволен".

В среднем люди оценили свою удовлетворенность жизнью на 6,97 балла, что на 0,06 балла больше, чем годом ранее. Это самый высокий результат за всю историю опросов.

Удовлетворенность жителей Латвии своей жизнью была минимальной в 2009 году, во время кризиса, когда ее оценили в среднем в 5,5 балла.

Фото: unsplash.com