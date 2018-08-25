Нужна донорская кровь для пострадавших в аварии полицейских (38)

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Общество | 25 августа 2018 года, 11:28

В результате тяжелой аварии микроавтобуса батальона специального назначения Госполиции на Сигулдском шоссе, пострадали четверо полицейских. У двух из них серьезные травмы и им требуется переливание крови.

Пользовательница Facebook Линда Моцебекере на своей странице просит людей о помощи – сдать кровь в Рижской Восточной клинической университетской больнице («Гайльэзерс») на имя К. Ниловс (пер. код 301179) и Я. Бунтовскис (пер. код 270179).

Напомним, как ранее писал Mixnews, 24 августа на Сигулдском шоссе колонна с включенными проблесковыми маячками двигалась на учения Nemieri 2018 в Валмиеру. Около бывшего ресторана Sēnīte один из микроавтобусов батальона специального назначения Госполиции столкнулся с грузовиком Scania.

Фото: facebook.com/linda.mocebekere

Комментарии 38
кот3 часа назад
Жалко ребят!!! Но тратя сотни миллионов на военные игры,могли бы уже создать банк крови!!!
2
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...3 часа назад
А где ES, а где NATO?
Пожалуй цинично с моей стороны.
Но.
Кого обслуживаете, у того и спрашивайте.
А с меня хватит этого цирка.
2
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Патриот 3 часа назад
Этож надо стране так низко опуститься! У Чакши теперь кровь качайте у правительства и сейма!
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