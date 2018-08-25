Общество |

В результате тяжелой аварии микроавтобуса батальона специального назначения Госполиции на Сигулдском шоссе, пострадали четверо полицейских. У двух из них серьезные травмы и им требуется переливание крови.

Пользовательница Facebook Линда Моцебекере на своей странице просит людей о помощи – сдать кровь в Рижской Восточной клинической университетской больнице («Гайльэзерс») на имя К. Ниловс (пер. код 301179) и Я. Бунтовскис (пер. код 270179).

Напомним, как ранее писал Mixnews, 24 августа на Сигулдском шоссе колонна с включенными проблесковыми маячками двигалась на учения Nemieri 2018 в Валмиеру. Около бывшего ресторана Sēnīte один из микроавтобусов батальона специального назначения Госполиции столкнулся с грузовиком Scania.

Фото: facebook.com/linda.mocebekere