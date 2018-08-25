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В прошлом году 66,6% употребляющих наркотики были русскими, 25,1% указали латышскую национальность, свидетельствуют данные опроса "Привычки и тенденции употребления наркотиков в Латвии", проведенного Центром профилактики и контроля заболеваний.

Большинство участников опроса назвали своим местом жительства Ригу, далее следуют Олайне и Огре. Большинство, или 67,2% употребляющих наркотики в Латвии были мужчины.

Средний возраст участников исследования увеличился с 33,9 года в 2014 году до 37,6 года в 2017 году.

Самому молодому участнику исследования было 20 лет, самому старшему - 68 лет. Большинство употребляющих наркотики находятся в возрасте 35-39 лет - 27,6% от общего количества респондентов.

Только 2,8% употребляющих наркотики имеют высшее образование, 33% - среднее, 23,7% - основное. 13% респондентов указали, что нигде не работают и не учатся. Год назад таких было 22,2%.