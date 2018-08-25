В Латвии чаще употребляют наркотики русскоязычные жители (18)

фото

Общество | 25 августа 2018 года, 21:37

В прошлом году 66,6% употребляющих наркотики были русскими, 25,1% указали латышскую национальность, свидетельствуют данные опроса "Привычки и тенденции употребления наркотиков в Латвии", проведенного Центром профилактики и контроля заболеваний.

Большинство участников опроса назвали своим местом жительства Ригу, далее следуют Олайне и Огре. Большинство, или 67,2% употребляющих наркотики в Латвии были мужчины.

Средний возраст участников исследования увеличился с 33,9 года в 2014 году до 37,6 года в 2017 году.

Самому молодому участнику исследования было 20 лет, самому старшему - 68 лет. Большинство употребляющих наркотики находятся в возрасте 35-39 лет - 27,6% от общего количества респондентов.

Только 2,8% употребляющих наркотики имеют высшее образование, 33% - среднее, 23,7% - основное. 13% респондентов указали, что нигде не работают и не учатся. Год назад таких было 22,2%.

Комментарии 18
касяк4 часа назад
Походу большинство латышских торчков свалило из страны и пополнили стройные ряды ирландских и английских нариков,а у оставшихся просто нет денег на дорогую дурь,вот и нюхают клей,бензин,жрут хрень всякую.Стране не до народа,к войне готовится надо.
1
Ответить
братан4 часа назад
Даже здесь,надо обязательно разделять общество! Это проблема всей страны. Пройдитесь по старой Риге поздно вечером,около церкви Петра,вся проблема во всей красе!
2
Ответить
Домовой2 часа назад
Хотите НА РАЗ расколю эту статейку, что это ГРУБЫЙ ФЭЙК ИЛИ ПОДТАСОВКА в предвыборный период. Читайте внимательно: " 66,6% употребляющих наркотики были русскими, 25,1% указали латышскую национальность, ". Убедились? В настоящих исследованиях не будут делить ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ признаку, а только по возрастному, социальному и половому признаку. А здесь, С ПРОВОКАЦИОННОЙ ЦЕЛЬЮ противопоставляют по национальному признакам , якобы в стране проживают только русские и латыши. А другие национальности белые и пушистые? И к наркотикам ни-ни? ПРОКОЛОЛИСЬ ФАЛЬСИФИКАТОРЫ.
Ответить