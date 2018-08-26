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В Латвии 45% безработных людей имеют в среднем низкую мотивацию искать место работы, свидетельствует отчет Государственного агентства занятости (ГАЗ).

Между тем у 26% безработных мотивация искать работу высокая, у 20% мотивация на низком уровне, а у 9% мотивация искать место работы средняя.

ГАЗ в конце июня составило профиль 57 058 человек или 96,3% безработных латвийцев. Это означает, что данные можно приравнять к общей ситуации с безработицей в Латвии.

Согласно информации ГАЗ, у 42% безработных возможности найти работу находятся на среднем уровне, у 33% человек шансы трудоустроиться низкие, а у еще 25% безработных есть высокие возможности найти работу.

В то же время агентство отмечает, что 46 614 или 81% безработных неохотно сотрудничают с ГАЗ в вопросе поисков работы. 18% безработных высоко мотивированы сотрудничать с ГАЗ.

Также ГАЗ сделал выводы на основе оценки навыков безработных - большинство безработных свои умения оценивают низко (43%). 30% безработных дали среднюю оценку своим навыкам, 25% оценивают свои умения высоко.

ГАЗ отмечает, что в течение месяца число безработных сократилось с 59 548 до 59 119 человек, то есть на 0,7%.