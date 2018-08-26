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В течение своей жизни передозировку наркотиками испытали 59,4% людей, которые осознанно употребляют наркотики. Это на 10% больше, чем в 2016 году, свидетельствуют данные исследования "Привычки употребления наркотиков и тенденции в Латвии", проведенного в прошлом году Центром профилактики и контроля заболеваний. Об этом пишет NRA.

В исследовании указано, что больше всего передозировку испытывали мужчины, а не женщины. Также передозировка стала реже встречаться среди женщин в прошлом году. В течение прошлого года передозировка была у 12,2% наркоманов, что на один процентный пункт больше, чем годом ранее.

За последний года передозировки стали более распространены среди употребляющих наркотики латвийцев более юного возраста. Чем старше употребляющий, тем менее распространены передозировки, скорее всего, по той причине, что у более взрослых наркоманов наблюдаются стабильные привычки употребления.

Как объясняют авторы исследования, в последний год передозировки чаще всего стали испытывать латышскоязычные наркоманы, в отличие от 2016 года. Однако как и в 2016 году, в 2017 году передозировки наркотиками чаще всего встречались у тех употребляющих, кто проживает в Риге.

На вопрос о том, кто оказывал помощь пострадавшим от передозировки, большинство наркоманов отвечали, что им помогали друзья. Такой ответ дали 51,2% респондентов с опытом передозировки. Члены семьи помогали опрошенным только в 4% случаев, а медики оказывали помощь 36,6% людям с передозировкой.

Также 73,4% респондентов заявили, что присутствовали в случае, когда у другого наркомана была передозировка.

В прошлом году в исследовании приняли участие 542 наркомана.

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