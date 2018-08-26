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На этой неделе в Старой Риге защитники животных в который раз пытались призвать освободить кур-несушек из клеток, таким образом протестуя против данного способа производства яиц. Однако, качество яиц от кур, которые содержались в клетках, не отличается от других яиц, снесенных, например, в хлеву. Об этом пишет Skaties.lv со ссылкой на телеканал LNT.

Отмечается, что 90% птиц держат в клетках, потому что это самый дешевый способ получения яиц. Если кур держат в более свободном режиме, например, в хлеву, расходы на производство возрастают в полтора раза. Содержание кур-несушек в свободном режиме стоит в два раза дороже, чем их содержание в клетках.

Однако, как отмечает Продовольственно-ветеринарная служба, качественные требования у конечного продукта одинаковые. Яйца, снесенные в неволе, даже являются более безопасными для употребления.

"Качество яиц не отличается. Она не может отличаться. Качество одинаковое и на тех хозяйствах, где несушек держат в клетках, не на тех фермах, где их содержат в свободном режиме или в хлеву. Именно на тех хозяйствах, где практикуется свободное содержание кур, велика вероятность заболеваний у несушек, а также яйца могут быть инфицированный сальмонеллезом, поскольку птицы все время проводят на улице", - заявила ПВС Рудите Варна.

Две страны Евросоюза - Австрия и Германия - приняли решение постепенно запретитить содержание кур в клетках. В свою очередь в Латвии об отказе от яиц, полученных таким образом, в 2025 году объявили самые большие торговые сети. Телеканал отмечает, что пока нет экономического обоснование этому решению. Данные продаж показывают, что 9 из 10 покупателей выбирают более дешевые яйца.

Фото: skaties.lv