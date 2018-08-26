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Из-за жаркого лета булочникам, которые для выпечки хлеба используют единственные латвийский сорт ржи Kaupo, в этом году может не хватить муки. Многие считают, что именно из нее пекут самый вкусный ржаной хлеб. Сообщает Skaties.lv со ссылкой на телеканал LNT.

"Я еще не знаю, каков вымолот, сколько собрано по всей Латвии, мы еще не связывались с закупщиками. Смотря со стороны, так это могло бы быть. Есть хорошие новости, те зерна, которые выросли, очень хорошего качества", - отметил хозяин пекарни Lāči Нормунд Скаугис.

Телеканал отмечает, что ржаные посевы в Латвии составляют лишь 5% от всех зерновых полей, 67% которых занимает пшеница. Согласно новейшим данным, сейчас достигнут антирекорд ржаных посевов за последние 18 лет. Также из-за засухи урожай сократился на 30-50%.

По словам Скаугиса, в целом ржи должно хватить, но в случае Kaupo пекарям придется прибегать к запасному плану.

"Тогда мельник будет решать этот вопрос - или же покупать за границей или нам придется досыпать в муку гибриды", - указал хозяин пекарни Lāči.

Многие фермеры отказываются от выращивания Kaupo из экономических соображений, вместо него они выращивают польскую рожь.

Министерство земледелия попыталось получить помощь от Европы в области сельского хозяйства.

"Мы пытались согласовать с Европейской Комиссией, что этот сорт является национальным наследием, но у нас ничего не получилось. Комиссия отказала, поэтому нам нужно думать о том, что мы можем сделать в будущем. В любом случае, всю дополнительную поддержку нужно будет согласовать с Брюсселем", - рассказал парламентарный секретарь министерства Рингольд Арнитис.

Между тем самое большое предприятие по помолу муки Rīgas dzirnavnieks начало ржаную программу, предусматривающую, что будет достигнуто согласование с фермерами о выращивании ржи различных сортов. Делаться это будет под наблюдением мельника, допуская только однократное применение регуляторов роста, сообщает LNT. Взамен будет даваться гарантия того, что зерновые будут куплены по рыночной цене.

О своем участии в программе заявили уже многие сельские хозяйства. Также в ее рамках планируется популяризировать рожь, чтобы увеличить ее потребление. Однако в этом году это будет сложнее сделать по причине маленького урожая и возможности роста цен на муку, что в итоге может повлиять на цену ржаного хлеба в магазинах.

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