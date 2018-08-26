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В ночь на понедельник, 27 августа, начиная с западных регионов страны небо прояснится, а днем дождь ожидается только в Курземе, прогнозируют синоптики.

Ночная температура воздуха составит +6..+13 градусов, днем воздух прогреется до +18..+22 градусов.

В Риге в понедельник будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха на рассвете составит около +10 градусов, днем - +21 градус.

Фото: pixabay.com