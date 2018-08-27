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Конец лета самый популярный период для свадеб. По традиции после свадебных клятв молодожены выпивают по бокалу шампанского, однако теперь сделать это смогут не все, поскольку Рижские загсы больше не предлагают такую возможность, пишет Skaties.lv со ссылкой на телеканал LNT.

Уже при заявке на брачную церемонию в Рижских загсах молодоженов информируют о том, что пить шампанское в помещениях нельзя. По словам заместителя руководителя Рижских загсов Солвиты Бролиши, многие пары и гости не скрывают свое разочарование.

"Они расстраиваются, но поскольку сейчас лето, многие пьют шампанское на улице, вне помещений загса", - сказала Бролиша.

Мнения рижан на этот счет расходятся - одни считают эту традицию важной, другие говорят, что могут обойтись и без игристого напитка, отмечает телеканал.

В Риге работает четыре отделения загса и правила по поводу употребления шампанского действует во всех из них. Многие считают, что запрет пить шампанское в загсе связан с запретом употреблять спиртные напитки в общественных местах.

Находиться на улицах Риги или в общественных местах с открытой бутылкой алкоголя запрещают правила самоуправления - за их нарушение предусмотрен административный штраф. При этом в думе отметили, что никаких указов издано не было.

"Некоторое время назад самоуправление предлагало такую услугу, но сейчас мы поняли, что это не является задачей думы, также мы не имеем права торговать алкоголем в муниципальных помещениях, поэтому это выбор самих организаторов свадеб, как все это преподнести. Строго запрета употреблять шампанское в помещениях самоуправления нет", - рассказал исполнительный директор Риги Юрис Радзевич.

Телеканал подчеркивает, что в каждом самоуправлении свои правила порядка и если брак заключается в другом городе, никаких ограничений по употреблению шампанского после свадебной церемонии нет.

Фото: pixabay.com