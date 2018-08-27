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В Латвии сейчас проходят крупнейшие военные учения с восстановления независимости Namejs 2018 и чуть более половины латвийцев положительно оценивают проходящие учения, свидетельствуют данные опроса Kantar TNS.

52% жителей Латвии в возрасте от 18 до 60 лет положительно оценивают проходящие в Латвии военные учения.

Между тем 27% респондентов скептично настроены к учениям и дают им негативную оценку. У одной пятой части опрошенных (21%) не имеют конкретного мнения на этот счет.

Напомним, в Латвии 20 августа начались крупнейшие после восстановления независимости военные учения Namejs 2018, которые продлятся до 2 сентября.

Один из сценариев предусматривает ликвидацию спонтанных беспорядков в Екабпилсе и Валмиере.

Фото: Latvijas armija