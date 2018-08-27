Половина жителей Латвии положительно оценивают учения Namejs 2018 (+ОПРОС) (50)
Общество | 27 августа 2018 года, 08:43
В Латвии сейчас проходят крупнейшие военные учения с восстановления независимости Namejs 2018 и чуть более половины латвийцев положительно оценивают проходящие учения, свидетельствуют данные опроса Kantar TNS.
52% жителей Латвии в возрасте от 18 до 60 лет положительно оценивают проходящие в Латвии военные учения.
Между тем 27% респондентов скептично настроены к учениям и дают им негативную оценку. У одной пятой части опрошенных (21%) не имеют конкретного мнения на этот счет.
Напомним, в Латвии 20 августа начались крупнейшие после восстановления независимости военные учения Namejs 2018, которые продлятся до 2 сентября.
Один из сценариев предусматривает ликвидацию спонтанных беспорядков в Екабпилсе и Валмиере.
Фото: Latvijas armija
Да давайте уже без намёков. Опрос показал, половина жителей Латвии дебилы, им насрать на образование, медицину, экологию, дороги, уровень жизни! Половина жителей Латвии, радуются выброшенным деньгам и что силовые структуры поучились разгонять народные волнения при помощи дубинок. То есть, половина жителей Латвии, тупой скот? Опрос врёт.
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Снова титульные опрашивали господ из правительства, членов их семей и чиновнический аппарат. Снова своих латышей зомбируют.
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Любой каприз. А эти выродки из НАТО .нахрен надо
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