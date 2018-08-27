Половина жителей Латвии положительно оценивают учения Namejs 2018 (+ОПРОС) (50)

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Общество | 27 августа 2018 года, 08:43

В Латвии сейчас проходят крупнейшие военные учения с восстановления независимости Namejs 2018 и чуть более половины латвийцев положительно оценивают проходящие учения, свидетельствуют данные опроса Kantar TNS.

52% жителей Латвии в возрасте от 18 до 60 лет положительно оценивают проходящие в Латвии военные учения.

Между тем 27% респондентов скептично настроены к учениям и дают им негативную оценку. У одной пятой части опрошенных (21%) не имеют конкретного мнения на этот счет.

Напомним, в Латвии 20 августа начались крупнейшие после восстановления независимости военные учения Namejs 2018, которые продлятся до 2 сентября.

Один из сценариев предусматривает ликвидацию спонтанных беспорядков в Екабпилсе и Валмиере.

Фото: Latvijas armija

Комментарии 50
Вариант1 час назад
Да давайте уже без намёков. Опрос показал, половина жителей Латвии дебилы, им насрать на образование, медицину, экологию, дороги, уровень жизни! Половина жителей Латвии, радуются выброшенным деньгам и что силовые структуры поучились разгонять народные волнения при помощи дубинок. То есть, половина жителей Латвии, тупой скот? Опрос врёт.
3
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Динго1 час назад
Снова титульные опрашивали господ из правительства, членов их семей и чиновнический аппарат. Снова своих латышей зомбируют.
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За наши деньги1 час назад
Любой каприз. А эти выродки из НАТО .нахрен надо
2
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