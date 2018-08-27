Таксистов хотят заставить указывать максимальную цену за поездку (5)

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Общество | 27 августа 2018 года, 09:54

В дальнейшем для таксистов могут установить максимальную цену за десять километров поездки, предусматривают находящиеся в стадии согласования разработанные Министерством сообщения поправки к правилам о лицензиях и порядке коммерческих перевозок такси. Об этом пишет KasJauns.

Минсообщения пояснило, что на данный момент в местах, где услугами такси пользуются иностранные гости, например, в международном аэропорту "Рига", часто случаются ситуации, когда у пассажира просят несоразмерно большую сумму за поездку.

О подобных ситуациях Минсообщения проинформировало Министерство экономики, аэропорт "Рига" и Рижский регион планирования.

В июле этого года в Минсообщения прошли два собрания, в которых участие приняли представители Дирекции автотранспорта, международного аэропорта "Рига", Латвийской ассоциации перевозчиков пассажиров, Центра защиты прав потребителей, Министерства юстиции, Совета по конкуренции, Госполиции, Министерства финансов, Министерства защиты окружающей среды и регионального развития, Министерства внутренних дел, Рижского региона планирования, Министерства экономики и Латвийского профсоюза таксистов.

На собрании представители компетентных ведомств определили недостаток информации о цене за поездку как одну из самых актуальных проблем.

Поэтому, чтобы улучшить информирование пассажиров о плате за проезд, Минсообщения предложило поправки, предусматривающие дополнительное размещение информации на кузове такси, указав максимальную цену за десять километров поездки. Цена за поездку складывалась бы из максимальной цены за посадку, максимальной цены за поездку и максимальной цены за время, проведенное в пути. Планируется, что это требование вступит в силу до ноября этого года.

Поправки также подразумевают, что останавливая такси на стоянке или на улице, перед поездкой автоводитель уполномочен проинформировать пассажира о цене за поездку.

Фото: pixabay.com

Комментарии 5
Лёва2 часа назад
Минсообщения не смешите народ, скоро пилоты самолётов будут устанавливать цену на перелёт! Эта эпопея с такси сколько длится??!!
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Как есть1 час назад
Видимо единственный сегмент нашей жизни, где глядя на работников вспоминаешь "девяностые", или что-то сугубо российское, до этого еще были такие же персонажи с криминальными рожами "шестерок", парковщики у Центрального рынка, подходившие к вам, как былые времена представители "крыши".
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майк1 час назад
протсо за полседние пару лет люди привыкли даром ездить на такси! ну не может это стоить дешево априори! минимум пять евро поездка может быть в латвии! а если меньше-это себе в убыток,учитывая стоимость ремонта и топлива и налогов.
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