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В дальнейшем для таксистов могут установить максимальную цену за десять километров поездки, предусматривают находящиеся в стадии согласования разработанные Министерством сообщения поправки к правилам о лицензиях и порядке коммерческих перевозок такси. Об этом пишет KasJauns.

Минсообщения пояснило, что на данный момент в местах, где услугами такси пользуются иностранные гости, например, в международном аэропорту "Рига", часто случаются ситуации, когда у пассажира просят несоразмерно большую сумму за поездку.

О подобных ситуациях Минсообщения проинформировало Министерство экономики, аэропорт "Рига" и Рижский регион планирования.

В июле этого года в Минсообщения прошли два собрания, в которых участие приняли представители Дирекции автотранспорта, международного аэропорта "Рига", Латвийской ассоциации перевозчиков пассажиров, Центра защиты прав потребителей, Министерства юстиции, Совета по конкуренции, Госполиции, Министерства финансов, Министерства защиты окружающей среды и регионального развития, Министерства внутренних дел, Рижского региона планирования, Министерства экономики и Латвийского профсоюза таксистов.

На собрании представители компетентных ведомств определили недостаток информации о цене за поездку как одну из самых актуальных проблем.

Поэтому, чтобы улучшить информирование пассажиров о плате за проезд, Минсообщения предложило поправки, предусматривающие дополнительное размещение информации на кузове такси, указав максимальную цену за десять километров поездки. Цена за поездку складывалась бы из максимальной цены за посадку, максимальной цены за поездку и максимальной цены за время, проведенное в пути. Планируется, что это требование вступит в силу до ноября этого года.

Поправки также подразумевают, что останавливая такси на стоянке или на улице, перед поездкой автоводитель уполномочен проинформировать пассажира о цене за поездку.

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