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На этой неделе в Латвии существенных осадков не ожидается, хотя небольшие дождевые облака будут появляться на небе ежедневно, в свою очередь температура воздуха будет соответствовать времени года или даже поднимется выше нормы, прогнозируют Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии и Global Forecast System.

Сильных циклонов и антициклонов не ожидается, по этой причине будет доминировать медленный летний ветер, из-за которого возможен туман. Облачность будет переменчивой, местами возможен кратковременный дождь.

Минимальная температура воздуха ночью составит около +10 градусов, на побережье и при облачности до +13..+17 градусов. В течение дня столбик термометра во многих районах страны поднимется выше +20 градусов, не достигая +25 градусов.

Сентябрь в целом будет немного суше, солнечнее и теплее чем обычно.

Также Латвийский центр окружающей среды, метеорологии и геологии предупреждает, что в центральной части страны продолжится засуха и сохранится высокая пожароопасность.

Фото: pixabay.com