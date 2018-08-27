НВС: местные жители принимают активное участие в учениях (7)

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Общество | 27 августа 2018 года, 12:20

В ходе крупнейших со времен восстановления независимости военных учений Namejs 2018 население регионов, где отрабатываются маневры, местное население по приглашению армии активно принимает участие в происходящем и сообщает о случившихся "нападениях". Об этом в эфире Латвийского телевидения рассказал командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш.

Он рассказал, что на учениях можно было видеть положительные изменения именно в ту сторону, в какую должны развиваться вооруженные силы, и в настоящее время больших проблем нет.

По словам Калниньша, в учениях активное участие принимали и жители. Один из сценариев, который был отыгран в стороне Алуксне, предусматривал инсценировку нападения.

Роль вражеских сил на себя примерили эстонские военные. Во время учений в общественных местах были размещены плакаты с призывом для жителей сообщать о местонахождении эстонских солдат, указал главнокомандующий.

Жители проявляли активность и вооруженные силы были оповещены обо всех местах, где находятся эстонские военные, отметил Калниньш.

Напомним, в Латвии 20 августа начались крупнейшие после восстановления независимости военные учения Namejs 2018, которые продлятся до 2 сентября.

Один из сценариев предусматривает ликвидацию спонтанных беспорядков в Екабпилсе и Валмиере.

Фото: Latvijas armija

Комментарии 7
Latviešu Patriots12 минут назад
Latviešu tauta un Latvijas republikas Bruņotie spēki ir vienoti! Namejs 2018 ir skaidrs signāls krievijai, ka Donbasa scenārijs Latvijā nenostrādās! Provokātori, dumpinieki un ārvalstu teroristi tiks ātri un ar garantiju neitralizēti!
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Так12 минут назад
Народ со своей Армией, так и должно быть в любой стране.
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Latviešu Patriots4 минуты назад
Latviešu tauta un Latvijas republikas Bruņotie spēki ir vienoti! Namejs 2018 ir skaidrs signāls krievijai, ka Donbasa scenārijs Latvijā nenostrādās! Provokātori, dumpinieki un ārvalstu teroristi tiks ātri un ar garantiju neitralizēti!
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