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В ходе крупнейших со времен восстановления независимости военных учений Namejs 2018 население регионов, где отрабатываются маневры, местное население по приглашению армии активно принимает участие в происходящем и сообщает о случившихся "нападениях". Об этом в эфире Латвийского телевидения рассказал командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш.

Он рассказал, что на учениях можно было видеть положительные изменения именно в ту сторону, в какую должны развиваться вооруженные силы, и в настоящее время больших проблем нет.

По словам Калниньша, в учениях активное участие принимали и жители. Один из сценариев, который был отыгран в стороне Алуксне, предусматривал инсценировку нападения.

Роль вражеских сил на себя примерили эстонские военные. Во время учений в общественных местах были размещены плакаты с призывом для жителей сообщать о местонахождении эстонских солдат, указал главнокомандующий.

Жители проявляли активность и вооруженные силы были оповещены обо всех местах, где находятся эстонские военные, отметил Калниньш.

Напомним, в Латвии 20 августа начались крупнейшие после восстановления независимости военные учения Namejs 2018, которые продлятся до 2 сентября.

Один из сценариев предусматривает ликвидацию спонтанных беспорядков в Екабпилсе и Валмиере.

Фото: Latvijas armija