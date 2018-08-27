В Елгаве перед началом учебного года не хватает школьных педагогов (5)

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Общество | 27 августа 2018 года, 12:51

Хотя через неделю начинается новый учебный год, в городских школах Елгавы не хватает более десяти учителей. Елгавское управление образования (ЕУО) все же считает, что существенно это не повлияет на учебный процесс, поскольку все еще поступают заявки от новых педагогов.

Руководитель ЕУО Гунта Ауза сообщила, что образовательные учреждения Елгавы еще предлагают работу учителям английского языка, латышского языка для нацменьшинств, математики, физики, природоведения и русского языка как иностранного.

"До сих пор свои заявки присылают потенциальные коллеги, планируются рабочие смены педагогов пока число учителей еще переменчиво", - добавила Ауза.

По ее словам, сложности возможны в обеспечении индивидуальной поддержки школьникам.

Параллельно ЕУО будет также искать таких специалистов как социальный педагог, логопед, психолог и библиотекарь.

Ранее сообщалось, что в Латвии наблюдается ничтожный интерес к освоению профессии учителя физики - в этом году Латвийский университет (ЛУ) по этой специальности заканчивает только одна выпускница.

Фото: pixabay.com

Комментарии 5
Адельфина1 час назад
Ранее сообщалось, что в Латвии наблюдается ничтожный интерес к освоению профессииучителя физики - в этом году Латвийский университет (ЛУ) по этой специальности заканчивает только одна выпускница.

Да, и похоже, эта девочка так до школы и не доберётся, ибо будет нарасхват как репетитор.


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Крыса1 час назад
Нах.эту школу, где бы вы небылт на земном шаре вас всеравно заставят работать и обсалютно неважно сколько классов у вас образование..
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Адельфина1 час назад
Придется-таки родителям Латвии всерьёз задуматься о домашнем образовании. Масса плюсов.
И главное, помните - драгоценное время, предназначенное природой именно для гармоничного и всестороннего развития вашего чада, потом нельзя вернуть ни за какие деньги.
А в школах Латвии вы и ваш ребёнок его просто напрасно потеряете.
Так-то.
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