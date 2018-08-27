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Хотя через неделю начинается новый учебный год, в городских школах Елгавы не хватает более десяти учителей. Елгавское управление образования (ЕУО) все же считает, что существенно это не повлияет на учебный процесс, поскольку все еще поступают заявки от новых педагогов.

Руководитель ЕУО Гунта Ауза сообщила, что образовательные учреждения Елгавы еще предлагают работу учителям английского языка, латышского языка для нацменьшинств, математики, физики, природоведения и русского языка как иностранного.

"До сих пор свои заявки присылают потенциальные коллеги, планируются рабочие смены педагогов пока число учителей еще переменчиво", - добавила Ауза.

По ее словам, сложности возможны в обеспечении индивидуальной поддержки школьникам.

Параллельно ЕУО будет также искать таких специалистов как социальный педагог, логопед, психолог и библиотекарь.

Ранее сообщалось, что в Латвии наблюдается ничтожный интерес к освоению профессии учителя физики - в этом году Латвийский университет (ЛУ) по этой специальности заканчивает только одна выпускница.

Фото: pixabay.com