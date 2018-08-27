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14 сентября на корабле-ресторане RĪGAS PĒRLE состоится третий круиз-концерт проекта DŽEZA KRUĪZS (круиз в стиле джаз), организованный совместно с радио Lounge FM (99,5). Его участником станет популярный латвийский джазовый музыкант Денис Пашкевич с группой Funk Therapy.

В 2010 году опытные музыканты объединились с саксофонистом Денисом Пашкевичем, чтобы создать Funk Therapy — группу, цель которой создать свою концепцию funk-музыки, соединив в своем звучании ритмы jazz, funk и мировой музыки.

Funk Therapy на концертах исполняют оригинальные композиции, которые ставят перед каждым инструментом конкретную задачу. Способность музыкантов слышать друг друга раскрывает перед слушателями чудо импровизации. Поскольку музыка группы богата энергией и особым ритмом, каждое выступление объединения — это вечер, полный позитивных эмоций.

14 сентября мы отправимся в увлекательное путешествие в мир джаза и фанка в трёхчасовом круизе по Даугаве. Эта музыка никого не оставит равнодушным!

Посадка на корабль с 19:15.

Круиз с 20:00 до 23:00.

Завершение вечера в 23:00.

Причал находится на Набережной 11 Ноября у Вантового моста (угол с ул.Муйтас).

К вашим услугам ресторан с большим выбором блюд и бар, открытая палуба с великолепными видами на Старый город и берега Даугавы.

Внимание! В случае неблагоприятных погодных условий (волны, шквальный ветер и др.), не позволяющих обеспечить правила безопасности на воде, концерт состоится в ресторане корабля без поездки по Даугаве.

До встречи на круиз-концерте с Денисом Пашкевичем и группой Funk Therapy на борту Rīgas pērle 14 сентября в 20:00. Ваше участие поможет создать традицию проведения джазовых круиз-концертов на Даугаве!

Следующая встреча с Денисом Пашкевичем и его музыкантами в проекте DŽEZA KRUĪZS на борту Rīgas pērle запланирована на 6 октября в 20:00.

Дополнительная информация на портале www.mixnews.lv и www.rigasperle.lv, а также на страничках @RigasPerle и @RigaRoom в facebook.

Билеты в сети Biļešu serviss, на АЗС Circle K и в интернете на www.bilesuserviss.lv.