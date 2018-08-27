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Латвийские пользователи соцсетей делятся фотографиями собранных в Латвии в этом году грибов. Судя по снимкам, грибной улов впечатляет. Напомним, ранее многие лесники из-за жаркого лета и сухости прогнозировали довольно скудный урожай грибов, однако прогнозы не подтвердились.

Латвийский центр окружающей среды, метеорологии и геологии предупреждает, что сентябрь в целом будет немного суше, солнечнее и теплее чем обычно.

В центральной части страны продолжится засуха и сохранится высокая пожароопасность.