Латвийцы хвастаются в соцсетях урожаем грибов (1)
Общество | 27 августа 2018 года, 19:47
Латвийские пользователи соцсетей делятся фотографиями собранных в Латвии в этом году грибов. Судя по снимкам, грибной улов впечатляет. Напомним, ранее многие лесники из-за жаркого лета и сухости прогнозировали довольно скудный урожай грибов, однако прогнозы не подтвердились.
Латвийский центр окружающей среды, метеорологии и геологии предупреждает, что сентябрь в целом будет немного суше, солнечнее и теплее чем обычно.
В центральной части страны продолжится засуха и сохранится высокая пожароопасность.
Sēnes lasīt ir forši. Arī apēst un sacept ir forši, bet tīrīt un mazgāt.. pic.twitter.com/xtgq8vAtr0— Sintija (@_skabarga) 26 августа 2018 г.
Покупаю у пожилых людей.
Пусть,эти не большие деньги им будут в помощь.