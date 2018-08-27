Латвийцы хвастаются в соцсетях урожаем грибов (1)

фото

Общество | 27 августа 2018 года, 19:47

Латвийские пользователи соцсетей делятся фотографиями собранных в Латвии в этом году грибов. Судя по снимкам, грибной улов впечатляет. Напомним, ранее многие лесники из-за жаркого лета и сухости прогнозировали довольно скудный урожай грибов, однако прогнозы не подтвердились.

Латвийский центр окружающей среды, метеорологии и геологии предупреждает, что сентябрь в целом будет немного суше, солнечнее и теплее чем обычно.

В центральной части страны продолжится засуха и сохранится высокая пожароопасность.

Комментарии 1
Рижанин240 минут назад
У многих, к сожалению,это единственный источник дохода.
Покупаю у пожилых людей.
Пусть,эти не большие деньги им будут в помощь.
Ответить