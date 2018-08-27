В Латвии откроется первый магазин IKEA (13)

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Общество | 27 августа 2018 года, 14:39

В понедельник, 27 августа, состоялось мероприятие для прессы перед торжественным открытием первого в Латвии магазина шведской мебельной компании IKEA.

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Крупнейший в Балтии магазин IKEA откроется 30 августа в Риге на перекрестке улиц Юглас и Бикерниеку и предложит покупателям более 8000 товаров для обустройства дома.

Общая площадь магазина составляет 35 тыс. квадратных метров и при необходимости может быть расширена еще примерно на 6000 квадратных метров.

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Магазины IKEA предлагают покупателям широкий ассортимент качественных и функциональных товаров для дома по доступным ценам. Также жители Латвии смогут приобрести шведские продукты питания или пообедать в фирменном ресторане IKEA.

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Компания была основана в Швеции предпринимателем Феодором Ингваром Кампрадом. В настоящее время у IKEA насчитывается 415 магазинов в 49 странах.

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Комментарии 13
Адельфина2 часа назад
Во-первых, не первый.
Некогда был такой на втором этаже на Краста в здании недалеко от ручной мойки. Но чего-то там не пошло, и он закрылся. Вот и не знаю судьбу этого огромного магазина, - так и хочется назвать его "Титаник".)))
Нет, так-то он хороший. Большой, светлый, комфортный.... как тот корабль! Осталось только покупателей найти.
Ну, так и быть, зайду на днях.
Счастливого плавания, шведы под Ригой! Не сядьте на мель нашего мелкого бизнес-залива. Да не врежьтесь в айсберги нашего ЛВ налогов!
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Garik1 час назад
ВАМ-patriotам будут продавать товар изготовленный в Швеции из ЛАТВИЙСКОЙ древесины. И НЕ задешево! Короче, как индейцам Северной Америки "меняем землю на зеркальца и бусики". Радуйся, дурашка! А ведь когда-то, при "оккупации", и спички свои были - фабрики "Kometa".
3
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..50 минут назад
Много изделий из дерева,производится в России для икеи. Так что патриоты пусть серут где попало, и покупают произведённое в России.
Это бизнес. и ничего личного...
2
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