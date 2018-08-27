Общество |

В понедельник, 27 августа, состоялось мероприятие для прессы перед торжественным открытием первого в Латвии магазина шведской мебельной компании IKEA.

Крупнейший в Балтии магазин IKEA откроется 30 августа в Риге на перекрестке улиц Юглас и Бикерниеку и предложит покупателям более 8000 товаров для обустройства дома.

Общая площадь магазина составляет 35 тыс. квадратных метров и при необходимости может быть расширена еще примерно на 6000 квадратных метров.

Магазины IKEA предлагают покупателям широкий ассортимент качественных и функциональных товаров для дома по доступным ценам. Также жители Латвии смогут приобрести шведские продукты питания или пообедать в фирменном ресторане IKEA.

Компания была основана в Швеции предпринимателем Феодором Ингваром Кампрадом. В настоящее время у IKEA насчитывается 415 магазинов в 49 странах.