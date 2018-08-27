В Латвии откроется первый магазин IKEA (4)
В понедельник, 27 августа, состоялось мероприятие для прессы перед торжественным открытием первого в Латвии магазина шведской мебельной компании IKEA.
Крупнейший в Балтии магазин IKEA откроется 30 августа в Риге на перекрестке улиц Юглас и Бикерниеку и предложит покупателям более 8000 товаров для обустройства дома.
Общая площадь магазина составляет 35 тыс. квадратных метров и при необходимости может быть расширена еще примерно на 6000 квадратных метров.
Магазины IKEA предлагают покупателям широкий ассортимент качественных и функциональных товаров для дома по доступным ценам. Также жители Латвии смогут приобрести шведские продукты питания или пообедать в фирменном ресторане IKEA.
Компания была основана в Швеции предпринимателем Феодором Ингваром Кампрадом. В настоящее время у IKEA насчитывается 415 магазинов в 49 странах.
Некогда был такой на втором этаже на Краста в здании недалеко от ручной мойки. Но чего-то там не пошло, и он закрылся. Вот и не знаю судьбу этого огромного магазина, - так и хочется назвать его "Титаник".)))
Нет, так-то он хороший. Большой, светлый, комфортный.... как тот корабль! Осталось только покупателей найти.
Ну, так и быть, зайду на днях.
Счастливого плавания, шведы под Ригой! Не сядьте на мель нашего мелкого бизнес-залива. Да не врежьтесь в айсберги нашего ЛВ налогов!